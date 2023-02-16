https://ria.ru/20230216/yakutiya-1852299732.html
В Якутии отметили 30-летие со дня образования Службы спасения республики
В Якутии отметили 30-летие со дня образования Службы спасения республики - РИА Новости, 16.02.2023
В Якутии отметили 30-летие со дня образования Службы спасения республики
Службе спасения Якутии исполнилось 30 лет со дня образования, за прошедшие годы число профессиональных спасателей республики выросло с 7 до 267 человек, сообщил РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T04:55
2023-02-16T04:55
2023-02-16T04:55
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 15 фев – РИА Новости. Службе спасения Якутии исполнилось 30 лет со дня образования, за прошедшие годы число профессиональных спасателей республики выросло с 7 до 267 человек, сообщил РИА Новости начальник региональной Службы спасения Михаил Шестаков. По словам руководителя, региональные спасатели занимаются поиском потерявшихся, спасением пострадавших в авариях на транспорте, происшествий на водных объектах, также они занимаются профилактикой на объектах нефтедобывающего комплекса, использующих газ. "Сегодня Служба спасения республики отмечает свой 30-летний юбилей. Она начала свое развитие с небольшой группы из семи человек, и в настоящий момент выросла до 267 профессиональных спасателей. Территориальные подразделения имеются в девяти районах республики", - отметил Шестаков. Территория Якутии обширная, с плохо развитой дорожной сетью. Климат в регионе резко континентальный: зимой аномально низкие температуры, летом воздух может прогреться до +40 градусов. Для работы в тяжелых условиях севера Служба спасения республики оснащена современной техникой. Есть газоспасательное формирование, оснащенное необходимым оборудованием. В свою очередь, председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков заявил РИА Новости, что ряд спасателей региональной Службы спасения участвуют в специальной военной операции на Украине. В настоящее время ведомство определено уполномоченным органом для закупки дополнительной экипировки и оснащения бойцов из Якутии в зоне СВО. "Я думаю, что и в дальнейшем наша служба спасения будет оперативно помогать всем нуждающимся и терпящим бедствие", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230125/oskar-1847264522.html
https://ria.ru/20230110/gaz-1843910927.html
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РИА Новости
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республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия)
В Якутии отметили 30-летие со дня образования Службы спасения республики
В Якутии отметили 30-летие со дня образования Службы спасения республики
ЯКУТСК, 15 фев – РИА Новости. Службе спасения Якутии исполнилось 30 лет со дня образования, за прошедшие годы число профессиональных спасателей республики выросло с 7 до 267 человек, сообщил РИА Новости начальник региональной Службы спасения Михаил Шестаков.
По словам руководителя, региональные спасатели занимаются поиском потерявшихся, спасением пострадавших в авариях на транспорте, происшествий на водных объектах, также они занимаются профилактикой на объектах нефтедобывающего комплекса, использующих газ.
"Сегодня Служба спасения республики отмечает свой 30-летний юбилей. Она начала свое развитие с небольшой группы из семи человек, и в настоящий момент выросла до 267 профессиональных спасателей. Территориальные подразделения имеются в девяти районах республики", - отметил Шестаков.
Территория Якутии обширная, с плохо развитой дорожной сетью. Климат в регионе резко континентальный: зимой аномально низкие температуры, летом воздух может прогреться до +40 градусов. Для работы в тяжелых условиях севера Служба спасения республики оснащена современной техникой. Есть газоспасательное формирование, оснащенное необходимым оборудованием.
"У нас единственный в ДФО развитый барокомплекс, позволяющий водолазам в зимний период тренироваться, чтобы летом работать на водоемах. В перспективе можно им оказывать и медицинские услуги, людям с баротравмами. Из-за сложной логистики поисково-спасательные работы проводятся, в основном, с привлечением авиации - воздушных судов авиакомпаний "Полярные авиалинии" и "Дельта К", - добавил он.
В свою очередь, председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков заявил РИА Новости, что ряд спасателей региональной Службы спасения участвуют в специальной военной операции на Украине
. В настоящее время ведомство определено уполномоченным органом для закупки дополнительной экипировки и оснащения бойцов из Якутии в зоне СВО. "Я думаю, что и в дальнейшем наша служба спасения будет оперативно помогать всем нуждающимся и терпящим бедствие", - сказал собеседник агентства.