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Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно стратегическое ядерное оружие - РИА Новости, 16.02.2023
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Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно стратегическое ядерное оружие
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно стратегическое ядерное оружие - РИА Новости, 16.02.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно стратегическое ядерное оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не нуждается в стратегическом ядерном оружии. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:00
2023-02-16T13:28
в мире
белоруссия
александр лукашенко
ядерное оружие
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не нуждается в стратегическом ядерном оружии."Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси. Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие - это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие", - цитирует слова Лукашенко пресс-служба.При этом президент напомнил, что в 1990-е годы из Белоруссии было выведено ядерное оружие, как на том настаивали США."У нас были самые современные "Тополь-М". Самое современное оружие стояло здесь. Мы его вывели взамен на гарантии американцев, европейцев и россиян, что они никогда не будут посягать на наши суверенитет и независимость, никогда не применят к нам экономических санкций. Там так прописано. Они (страны Запада – ред.) на это наплевали, растоптали, применяют против нас санкции. Душат, где только возможно, в нарушение того договора. Если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу", - констатировал Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20221219/samolety-1839859619.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, ядерное оружие
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ядерное оружие
13:00 16.02.2023 (обновлено: 13:28 16.02.2023)
 
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно стратегическое ядерное оружие

Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в стратегическом ядерном оружии

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не нуждается в стратегическом ядерном оружии.
"Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси. Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие - это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие", - цитирует слова Лукашенко пресс-служба.
При этом президент напомнил, что в 1990-е годы из Белоруссии было выведено ядерное оружие, как на том настаивали США.
"У нас были самые современные "Тополь-М". Самое современное оружие стояло здесь. Мы его вывели взамен на гарантии американцев, европейцев и россиян, что они никогда не будут посягать на наши суверенитет и независимость, никогда не применят к нам экономических санкций. Там так прописано. Они (страны Запада – ред.) на это наплевали, растоптали, применяют против нас санкции. Душат, где только возможно, в нарушение того договора. Если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу", - констатировал Александр Лукашенко.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоЯдерное оружие
 
 
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