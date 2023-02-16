https://ria.ru/20230216/yadernoe-1852382827.html

Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно стратегическое ядерное оружие

Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно стратегическое ядерное оружие - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно стратегическое ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не нуждается в стратегическом ядерном оружии. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:00

2023-02-16T13:00

2023-02-16T13:28

в мире

белоруссия

александр лукашенко

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не нуждается в стратегическом ядерном оружии."Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси. Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие - это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие", - цитирует слова Лукашенко пресс-служба.При этом президент напомнил, что в 1990-е годы из Белоруссии было выведено ядерное оружие, как на том настаивали США."У нас были самые современные "Тополь-М". Самое современное оружие стояло здесь. Мы его вывели взамен на гарантии американцев, европейцев и россиян, что они никогда не будут посягать на наши суверенитет и независимость, никогда не применят к нам экономических санкций. Там так прописано. Они (страны Запада – ред.) на это наплевали, растоптали, применяют против нас санкции. Душат, где только возможно, в нарушение того договора. Если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу", - констатировал Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20221219/samolety-1839859619.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, ядерное оружие