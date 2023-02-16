13:00 16.02.2023 (обновлено: 13:28 16.02.2023)
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно стратегическое ядерное оружие
Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в стратегическом ядерном оружии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не нуждается в стратегическом ядерном оружии.
"Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси. Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие - это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие", - цитирует слова Лукашенко пресс-служба.
При этом президент напомнил, что в 1990-е годы из Белоруссии было выведено ядерное оружие, как на том настаивали США.
"У нас были самые современные "Тополь-М". Самое современное оружие стояло здесь. Мы его вывели взамен на гарантии американцев, европейцев и россиян, что они никогда не будут посягать на наши суверенитет и независимость, никогда не применят к нам экономических санкций. Там так прописано. Они (страны Запада – ред.) на это наплевали, растоптали, применяют против нас санкции. Душат, где только возможно, в нарушение того договора. Если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу", - констатировал Александр Лукашенко.
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