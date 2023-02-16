https://ria.ru/20230216/vystavka-1852411007.html

РЭЦ: компании из РФ покажут достижения деревообработки на выставке в Индии

РЭЦ: компании из РФ покажут достижения деревообработки на выставке в Индии - РИА Новости, 16.02.2023

РЭЦ: компании из РФ покажут достижения деревообработки на выставке в Индии

Десять российских компаний продемонстрируют достижения деревообрабатывающей промышленности на выставке Delhiwood в Индии, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:20

2023-02-16T14:20

2023-02-16T14:20

россия

индия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Десять российских компаний продемонстрируют достижения деревообрабатывающей промышленности на выставке Delhiwood в Индии, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ)."Десять российских компаний представят свою продукцию в области деревообрабатывающей и мебельной промышленности на коллективной экспозиции Made in Russia в рамках 7-й международной выставки Delhiwood 2023, которая пройдет 2-5 марта в Нью-Дели, Индия", - говорится в сообщении.Участники экспозиции Made in Russia представят различные пиломатериалы – фанеру, брус, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, ламинированные и шпонированные плиты, лесоматериалы из разных пород дерева и другие продукты деревообработки.Для компаний запланировано более 100 встреч с иностранными контрагентами, в ходе которых они смогут приобрести новые деловые связи, заключить внешнеторговые контракты, обсудить актуальные вопросы отрасли, в том числе цифровизацию, устойчивое развитие, подготовку кадров и управление цепочками поставок, а также обменяться опытом и открыть для себя новые отраслевые тенденции, технологии и материалы.Выставка пройдет на площадке India Expo Mart, Greater Noida.

https://ria.ru/20230209/kompensatsiya-1850954783.html

россия

индия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, индия, российский экспортный центр (рэц)