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РЭЦ: компании из РФ покажут достижения деревообработки на выставке в Индии - РИА Новости, 16.02.2023
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РЭЦ: компании из РФ покажут достижения деревообработки на выставке в Индии
РЭЦ: компании из РФ покажут достижения деревообработки на выставке в Индии - РИА Новости, 16.02.2023
РЭЦ: компании из РФ покажут достижения деревообработки на выставке в Индии
Десять российских компаний продемонстрируют достижения деревообрабатывающей промышленности на выставке Delhiwood в Индии, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:20
2023-02-16T14:20
россия
индия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Десять российских компаний продемонстрируют достижения деревообрабатывающей промышленности на выставке Delhiwood в Индии, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ)."Десять российских компаний представят свою продукцию в области деревообрабатывающей и мебельной промышленности на коллективной экспозиции Made in Russia в рамках 7-й международной выставки Delhiwood 2023, которая пройдет 2-5 марта в Нью-Дели, Индия", - говорится в сообщении.Участники экспозиции Made in Russia представят различные пиломатериалы – фанеру, брус, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, ламинированные и шпонированные плиты, лесоматериалы из разных пород дерева и другие продукты деревообработки.Для компаний запланировано более 100 встреч с иностранными контрагентами, в ходе которых они смогут приобрести новые деловые связи, заключить внешнеторговые контракты, обсудить актуальные вопросы отрасли, в том числе цифровизацию, устойчивое развитие, подготовку кадров и управление цепочками поставок, а также обменяться опытом и открыть для себя новые отраслевые тенденции, технологии и материалы.Выставка пройдет на площадке India Expo Mart, Greater Noida.
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россия, индия, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Индия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
14:20 16.02.2023
 

РЭЦ: компании из РФ покажут достижения деревообработки на выставке в Индии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
Офис АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Десять российских компаний продемонстрируют достижения деревообрабатывающей промышленности на выставке Delhiwood в Индии, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ).
"Десять российских компаний представят свою продукцию в области деревообрабатывающей и мебельной промышленности на коллективной экспозиции Made in Russia в рамках 7-й международной выставки Delhiwood 2023, которая пройдет 2-5 марта в Нью-Дели, Индия", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 18:59
РЭЦ: увеличена компенсация на доставку промпродукции для экспортеров России
Участники экспозиции Made in Russia представят различные пиломатериалы – фанеру, брус, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, ламинированные и шпонированные плиты, лесоматериалы из разных пород дерева и другие продукты деревообработки.
Для компаний запланировано более 100 встреч с иностранными контрагентами, в ходе которых они смогут приобрести новые деловые связи, заключить внешнеторговые контракты, обсудить актуальные вопросы отрасли, в том числе цифровизацию, устойчивое развитие, подготовку кадров и управление цепочками поставок, а также обменяться опытом и открыть для себя новые отраслевые тенденции, технологии и материалы.
Выставка пройдет на площадке India Expo Mart, Greater Noida.
 
РоссияИндияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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