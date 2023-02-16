https://ria.ru/20230216/vsu-1852545427.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 16.02.2023
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 22.02 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:46
2023-02-16T22:46
2023-02-16T22:46
специальная военная операция на украине
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нато
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска в 22.02 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.02 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда