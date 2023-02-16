https://ria.ru/20230216/vooruzheniya-1852322247.html

Конфликт на Украине опустошил запасы вооружения в Европе, пишут СМИ

Конфликт на Украине опустошил запасы вооружения в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2023

Конфликт на Украине опустошил запасы вооружения в Европе, пишут СМИ

Конфликт на Украине уже опустошил европейские арсеналы, во многих столицах министров обороны информируют о том, что в запасах практически ничего не осталось,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:43

2023-02-16T09:43

2023-02-16T09:43

специальная военная операция на украине

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украина

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нато

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине уже опустошил европейские арсеналы, во многих столицах министров обороны информируют о том, что в запасах практически ничего не осталось, склады и даже "свалки" пусты, пишет газета Financial Times. "Год войны на Украине опустошил европейские арсеналы. Во многих столицах генералы информируют министров обороны о том, что почти ничего не осталось. Склады и свалки пусты", - говорится в сообщении издания. Как пишет издание, на фоне такой ситуации разговоры между министрами обороны стран Запада, которые встретились в штаб-квартире НАТО на этой неделе и примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, изобилуют "нахмуренными бровями и встревоженными взглядами". Министры задаются вопросом о том, как долго и чем они смогут поддерживать такой уровень поддержки Украины, добавляет Financial Times. Как отмечается в статье, конфликт на Украине оказал огромное давление на плохо подготовленный оборонный сектор Европы. Европейские заводы едва в состоянии произвести достаточное количество снарядов, чтобы удовлетворить недельные потребности Киева. Сроки ожидания некоторых боеприпасов увеличились более чем в два раза. "В восточных странах НАТО запасы советской техники, которой украинские военные умеют пользоваться, исчерпаны. Решения о поставках новых видов вооружений западного производства встречают с помпой, но за ними следуют недели и месяцы задержек, поскольку армии понимают, какой объем ремонта им требуется", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что проблема европейских стран заключается в том, "что российская военная экономика работает уже как минимум год. Между тем, Европа только включается в работу". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230215/ekonomiya-1852061351.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html

https://ria.ru/20230204/evropa-1849748515.html

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россия

европа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, европа, нато