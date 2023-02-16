https://ria.ru/20230216/vooruzhenie-1852317285.html

Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов

Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов - РИА Новости, 16.02.2023

Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов

Россия не намерена сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии международной оборонной выставки РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:17

2023-02-16T09:17

2023-02-16T09:26

россия

безопасность

абу-даби

технологии

ближний восток

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия не намерена сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии международной оборонной выставки IDEX, которая пройдет в Абу-Даби."Сегодня основные усилия наших предприятий сконцентрированы на выполнении ГОЗ. Вместе с тем обязательства перед зарубежными партнерами также продолжают выполняться, и сдавать позиции на мировом рынке вооружений Россия не намерена", - сказал Чемезов, слова которого приводит "Ростех".Гендиректор назвал IDEX одной из главных площадок для взаимодействия с потенциальными партнерами "не только из стран Ближнего Востока, но и других регионов мира"."В этом году "Ростех" продемонстрирует здесь образцы новейших вооружений, в том числе высокоточное и стрелковое оружие, бронетехнику, самолеты и вертолеты – всего порядка 150 наименований. Большая часть представленной продукции уже апробирована в реальных боевых условиях либо успешно эксплуатируется странами региона — это одно из главных преимуществ российского оружия перед конкурентами", - добавил Чемезов.IDEX пройдет в Эмиратах с 20 по 24 февраля.

https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851726576.html

https://ria.ru/20230214/rostekh-1851843732.html

россия

абу-даби

ближний восток

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россия, безопасность, абу-даби, технологии, ближний восток, сергей чемезов, ростех