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Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов - РИА Новости, 16.02.2023
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Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов - РИА Новости, 16.02.2023
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
Россия не намерена сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии международной оборонной выставки РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:17
2023-02-16T09:26
россия
безопасность
абу-даби
технологии
ближний восток
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия не намерена сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии международной оборонной выставки IDEX, которая пройдет в Абу-Даби."Сегодня основные усилия наших предприятий сконцентрированы на выполнении ГОЗ. Вместе с тем обязательства перед зарубежными партнерами также продолжают выполняться, и сдавать позиции на мировом рынке вооружений Россия не намерена", - сказал Чемезов, слова которого приводит "Ростех".Гендиректор назвал IDEX одной из главных площадок для взаимодействия с потенциальными партнерами "не только из стран Ближнего Востока, но и других регионов мира"."В этом году "Ростех" продемонстрирует здесь образцы новейших вооружений, в том числе высокоточное и стрелковое оружие, бронетехнику, самолеты и вертолеты – всего порядка 150 наименований. Большая часть представленной продукции уже апробирована в реальных боевых условиях либо успешно эксплуатируется странами региона — это одно из главных преимуществ российского оружия перед конкурентами", - добавил Чемезов.IDEX пройдет в Эмиратах с 20 по 24 февраля.
https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851726576.html
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абу-даби
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россия, безопасность, абу-даби, технологии, ближний восток, сергей чемезов, ростех
Россия, Безопасность, Абу-Даби, Технологии, Ближний Восток, Сергей Чемезов, Ростех
09:17 16.02.2023 (обновлено: 09:26 16.02.2023)
 
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов

Глава "Ростеха" Чемезов: Россия не намерена сдавать позиции на мировом рынке вооружений

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ держит пулеметную ленту
Военнослужащий РФ держит пулеметную ленту - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий РФ держит пулеметную ленту. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия не намерена сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии международной оборонной выставки IDEX, которая пройдет в Абу-Даби.
"Сегодня основные усилия наших предприятий сконцентрированы на выполнении ГОЗ. Вместе с тем обязательства перед зарубежными партнерами также продолжают выполняться, и сдавать позиции на мировом рынке вооружений Россия не намерена", - сказал Чемезов, слова которого приводит "Ростех".
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Гендиректор назвал IDEX одной из главных площадок для взаимодействия с потенциальными партнерами "не только из стран Ближнего Востока, но и других регионов мира".
"В этом году "Ростех" продемонстрирует здесь образцы новейших вооружений, в том числе высокоточное и стрелковое оружие, бронетехнику, самолеты и вертолеты – всего порядка 150 наименований. Большая часть представленной продукции уже апробирована в реальных боевых условиях либо успешно эксплуатируется странами региона — это одно из главных преимуществ российского оружия перед конкурентами", - добавил Чемезов.
IDEX пройдет в Эмиратах с 20 по 24 февраля.
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РоссияБезопасностьАбу-ДабиТехнологииБлижний ВостокСергей ЧемезовРостех
 
 
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