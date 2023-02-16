https://ria.ru/20230216/voennoplennyy-1852295240.html

Российский военнопленный рассказал, что требовали от него ВСУ

Российский военнопленный рассказал, что требовали от него ВСУ - РИА Новости, 16.02.2023

Российский военнопленный рассказал, что требовали от него ВСУ

Украинские надсмотрщики под угрозой расправы с российским военнопленным заставляли его мать провести политическую акцию в Москве, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T02:11

2023-02-16T02:11

2023-02-16T02:15

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

александр блошенко

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851874474_0:320:2851:1924_1920x0_80_0_0_605bbafcd3fda88febb7ca353599628b.jpg

ДОНЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Украинские надсмотрщики под угрозой расправы с российским военнопленным заставляли его мать провести политическую акцию в Москве, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена солдат Вооруженных сил России Александр Блошенко."Избивали, топили… Когда уже привезли, был электрошок - тапик. Дубинкой резиновой били… Позывные хотели (узнать). И местоположение (товарищей). Попросили позвонить… Маме звонили с моего телефона. И сказали, чтобы она вышла на Красную площадь с плакатом... Когда (потом) перевезли в другое место, там был тапик электрический", — рассказал РИА Новости Блошенко.Тапиком в украинском плену называют пытку с применением электричества. Этот термин берет свое начало от советского военно-полевого телефона ТА-57.По словам военного, оказавшихся в украинском плену российских бойцов силой и психологическим давлением заставляют отказываться от участия в процедуре обмена.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230215/rasstrely-1852266367.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, москва, александр блошенко, вооруженные силы рф