https://ria.ru/20230216/voda-1852352456.html

Почти 13 тысяч жителей Калмыкии остались без холодной воды

Почти 13 тысяч жителей Калмыкии остались без холодной воды - РИА Новости, 16.02.2023

Почти 13 тысяч жителей Калмыкии остались без холодной воды

Почти 13 тысяч жителей города Лагань в Республике Калмыкия остались без холодной воды из-за неполадки в системе водоснабжения, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:30

2023-02-16T11:30

2023-02-16T11:30

происшествия

республика калмыкия

жкх

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Почти 13 тысяч жителей города Лагань в Республике Калмыкия остались без холодной воды из-за неполадки в системе водоснабжения, сообщает ГУМЧС России по республике. По предварительной причине, "произошло завоздушивание системы водоснабжения". "Всего в зону отключения водоснабжения попадают 68 многоквартирных домов, 5030 частных жилых домов, 12 социально значимых объектов, из них два круглосуточных (12 597 человек)", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован подвоз воды. На месте происшествия находится оперативная группа Лаганского пожарно-спасательного гарнизона в составе, а также силы и средства ООО "Водоканал Лагань".

https://ria.ru/20230215/voda-1852244391.html

https://ria.ru/20230214/voda-1852026510.html

республика калмыкия

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, республика калмыкия, жкх, россия