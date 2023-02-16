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Почти 13 тысяч жителей Калмыкии остались без холодной воды - РИА Новости, 16.02.2023
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Почти 13 тысяч жителей Калмыкии остались без холодной воды
Почти 13 тысяч жителей Калмыкии остались без холодной воды - РИА Новости, 16.02.2023
Почти 13 тысяч жителей Калмыкии остались без холодной воды
Почти 13 тысяч жителей города Лагань в Республике Калмыкия остались без холодной воды из-за неполадки в системе водоснабжения, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:30
2023-02-16T11:30
происшествия
республика калмыкия
жкх
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Почти 13 тысяч жителей города Лагань в Республике Калмыкия остались без холодной воды из-за неполадки в системе водоснабжения, сообщает ГУМЧС России по республике. По предварительной причине, "произошло завоздушивание системы водоснабжения". "Всего в зону отключения водоснабжения попадают 68 многоквартирных домов, 5030 частных жилых домов, 12 социально значимых объектов, из них два круглосуточных (12 597 человек)", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован подвоз воды. На месте происшествия находится оперативная группа Лаганского пожарно-спасательного гарнизона в составе, а также силы и средства ООО "Водоканал Лагань".
https://ria.ru/20230215/voda-1852244391.html
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происшествия, республика калмыкия, жкх, россия
Происшествия, Республика Калмыкия, ЖКХ, Россия
11:30 16.02.2023
 
Почти 13 тысяч жителей Калмыкии остались без холодной воды

Почти 13 тысяч жителей города Лагань в Калмыкии остались без холодной воды из-за неполадок

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКран
Кран - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Почти 13 тысяч жителей города Лагань в Республике Калмыкия остались без холодной воды из-за неполадки в системе водоснабжения, сообщает ГУМЧС России по республике.
По предварительной причине, "произошло завоздушивание системы водоснабжения".
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"Всего в зону отключения водоснабжения попадают 68 многоквартирных домов, 5030 частных жилых домов, 12 социально значимых объектов, из них два круглосуточных (12 597 человек)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован подвоз воды. На месте происшествия находится оперативная группа Лаганского пожарно-спасательного гарнизона в составе, а также силы и средства ООО "Водоканал Лагань".
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