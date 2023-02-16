https://ria.ru/20230216/vlozheniya-1852293426.html
Объем вложений России в ценные бумаги США сократился в три раза
Объем вложений России в ценные бумаги США сократился в три раза - РИА Новости, 16.02.2023
Объем вложений России в ценные бумаги США сократился в три раза
Россия в декабре 2022 года располагала государственными ценными бумагами США на сумму 629 миллиона долларов, что более чем в три раза меньше по сравнению с... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T01:31
2023-02-16T01:31
2023-02-16T01:36
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Россия в декабре 2022 года располагала государственными ценными бумагами США на сумму 629 миллиона долларов, что более чем в три раза меньше по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из обнародованных в среду документов американского минфина. В ноябре 2022 года данный показатель равнялся 2,092 миллиарда долларов. В декабре же долгосрочные облигации США в российском портфеле составили 104 миллиона (в ноябре - 80 миллионов), краткосрочные - 525 миллиона (2,012 миллиарда) долларов. Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга - ее вложения, некогда составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.
https://ria.ru/20230215/inflyatsiya-1852261390.html
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экономика, россия, сша
01:31 16.02.2023 (обновлено: 01:36 16.02.2023)
Объем вложений России в ценные бумаги США сократился в три раза
Объем вложений России в ценные бумаги США сократился в декабре более чем в три раза