https://ria.ru/20230216/vlozheniya-1852293426.html

Объем вложений России в ценные бумаги США сократился в три раза

Объем вложений России в ценные бумаги США сократился в три раза - РИА Новости, 16.02.2023

Объем вложений России в ценные бумаги США сократился в три раза

Россия в декабре 2022 года располагала государственными ценными бумагами США на сумму 629 миллиона долларов, что более чем в три раза меньше по сравнению с... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T01:31

2023-02-16T01:31

2023-02-16T01:36

экономика

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Россия в декабре 2022 года располагала государственными ценными бумагами США на сумму 629 миллиона долларов, что более чем в три раза меньше по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из обнародованных в среду документов американского минфина. В ноябре 2022 года данный показатель равнялся 2,092 миллиарда долларов. В декабре же долгосрочные облигации США в российском портфеле составили 104 миллиона (в ноябре - 80 миллионов), краткосрочные - 525 миллиона (2,012 миллиарда) долларов. Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга - ее вложения, некогда составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.

https://ria.ru/20230215/inflyatsiya-1852261390.html

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экономика, россия, сша