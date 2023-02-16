https://ria.ru/20230216/vliyanie-1852333004.html

Подрыв "Северных потоков" оказал влияние на экологию, заявили в МИД КНР

Подрыв "Северных потоков" оказал влияние на экологию, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 16.02.2023

Подрыв "Северных потоков" оказал влияние на экологию, заявили в МИД КНР

Подрыв "Северных потоков" оказал серьезное негативное влияние на глобальный энергетический рынок, а также вызвал озабоченность международного сообщества... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:29

2023-02-16T10:29

2023-02-16T10:54

мид кнр

в мире

авария на "северных потоках"

сша

россия

владимир путин

норвегия

алексей миллер

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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" оказал серьезное негативное влияние на глобальный энергетический рынок, а также вызвал озабоченность международного сообщества относительно безопасности транснациональной инфраструктуры, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Газопроводы "Северный поток" являются важной транснациональной инфраструктурой, и их подрыв оказал серьезное негативное влияние на глобальный энергетический рынок и мировую экологию", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что "это также вызвало озабоченность и тревогу международного сообщества относительно безопасности транснациональной инфраструктуры в крупных странах".Расследование американского журналиста Сеймура Херша, который в своем расследовании обвинил США и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Великобритании предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230215/obvinenie-1852199182.html

https://ria.ru/20230215/rassledovanie-1852280434.html

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мид кнр, в мире, авария на "северных потоках", сша, россия, владимир путин, норвегия, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром