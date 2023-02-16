Рейтинг@Mail.ru
Подрыв "Северных потоков" оказал влияние на экологию, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/vliyanie-1852333004.html
Подрыв "Северных потоков" оказал влияние на экологию, заявили в МИД КНР
Подрыв "Северных потоков" оказал влияние на экологию, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 16.02.2023
Подрыв "Северных потоков" оказал влияние на экологию, заявили в МИД КНР
Подрыв "Северных потоков" оказал серьезное негативное влияние на глобальный энергетический рынок, а также вызвал озабоченность международного сообщества... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:29
2023-02-16T10:54
мид кнр
в мире
авария на "северных потоках"
сша
россия
владимир путин
норвегия
алексей миллер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg
ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" оказал серьезное негативное влияние на глобальный энергетический рынок, а также вызвал озабоченность международного сообщества относительно безопасности транснациональной инфраструктуры, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Газопроводы "Северный поток" являются важной транснациональной инфраструктурой, и их подрыв оказал серьезное негативное влияние на глобальный энергетический рынок и мировую экологию", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что "это также вызвало озабоченность и тревогу международного сообщества относительно безопасности транснациональной инфраструктуры в крупных странах".Расследование американского журналиста Сеймура Херша, который в своем расследовании обвинил США и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Великобритании предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230215/obvinenie-1852199182.html
https://ria.ru/20230215/rassledovanie-1852280434.html
сша
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f17574f127b5f6e4759cdeb7f0a63fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мид кнр, в мире, авария на "северных потоках", сша, россия, владимир путин, норвегия, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром
МИД КНР, В мире, Авария на "Северных потоках", США, Россия, Владимир Путин, Норвегия, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Газпром
10:29 16.02.2023 (обновлено: 10:54 16.02.2023)
 
Подрыв "Северных потоков" оказал влияние на экологию, заявили в МИД КНР

МИД КНР: подрыв "Северных потоков" оказал влияние на энергетический рынок и экологию

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" оказал серьезное негативное влияние на глобальный энергетический рынок, а также вызвал озабоченность международного сообщества относительно безопасности транснациональной инфраструктуры, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Газопроводы "Северный поток" являются важной транснациональной инфраструктурой, и их подрыв оказал серьезное негативное влияние на глобальный энергетический рынок и мировую экологию", - заявил дипломат.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 15:51
Херш обвинил власти США в замалчивании истории о подрыве "Северных потоков"
Он подчеркнул, что "это также вызвало озабоченность и тревогу международного сообщества относительно безопасности транснациональной инфраструктуры в крупных странах".
Расследование американского журналиста Сеймура Херша, который в своем расследовании обвинил США и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Великобритании предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 21:49
Херш рассказал, как ЦРУ доставила в Норвегию оборудование для водолазов
 
МИД КНРВ миреАвария на "Северных потоках"СШАРоссияВладимир ПутинНорвегияАлексей МиллерГенеральная прокуратура РФГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала