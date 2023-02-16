Глава МИД Израиля посетил Бучу и Бабий Яр в рамках визита на Украину
Глава МИД Израиля Коэн посетил Бучу и Бабий Яр в рамках визита на Украину
© Фото : страница Эли Коэна в соцсетиМинистр иностранных дел Израиля Эли Коэн в Киеве
© Фото : страница Эли Коэна в соцсети
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в Киеве
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн, прибывший в четверг с визитом на Украину, посетил город Бучу в Киевской области, где была устроена провокация, и мемориальный комплекс Бабий Яр.
"Я посетил Бучу - один из пригородов Киева, который серьезно пострадал в начале войны. Невозможно оставаться безразличным перед лицом суровых зрелищ и страшных историй, которые я слышал и обнаружил здесь. Израиль осуждает любое умышленное причинение вреда невинным людям", - сообщил Коэн в своем Telegram-канале.
По данным газеты The Times of Israel, в Буче Коэн возложил венок на братскую могилу, однако воздержался от любых обвинительных суждений, говоря о трагических событиях в городе, которые произошли весной 2022 года.
После посещения Бучи, израильский министр приехал к мемориальному комплексу Бабий Яр на окраине Киева. В урочище Бабий Яр во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек - главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.
"Бабий Яр - символ Холокоста в Восточной Европе. В сентябре 1941 года всего за два дня нацистами и их пособниками было уничтожено здесь более 30 тысяч евреев. Мы пришли сегодня, чтобы отдать им дань уважения и пообещать: "никогда больше", - написал Коэн.
Поездка Коэна в Киев является первым визитом высокопоставленного израильского чиновника на Украину с начала специальной военной операции. В ходе визита Коэн планирует встретиться с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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