https://ria.ru/20230216/vina-1852466143.html
Сын Жириновского частично признал вину после дебоша в ресторане
Сын Жириновского частично признал вину после дебоша в ресторане - РИА Новости, 16.02.2023
Сын Жириновского частично признал вину после дебоша в ресторане
Сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн частично признал вину в нарушении общественного порядка в ресторане "Ткемали" в центре Москвы, РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:48
2023-02-16T16:48
2023-02-16T16:48
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн частично признал вину в нарушении общественного порядка в ресторане "Ткемали" в центре Москвы, следует из постановления Тверского суда, который отправил его на 15 суток административного ареста. "Эйдельштейн вину в совершении административного правонарушения признал частично, указав, что виновен в том, что оказался в суде, отметил, что не нарушал общественный порядок, поскольку 14 февраля примерно в 19.30 встретился со своим знакомым в ресторане "Ткемали", где они немного выпили, однако никаких конфликтов у него не было и его задержали уже на выходе из ресторана", - говорится в постановлении (есть в распоряжении РИА Новости). В свою очередь сотрудники полиции района Китай-город указывали в суде, что Эйдельштейн был нетрезв, "громко выражался нецензурной бранью", размахивал руками, "оскорбительно приставал к гражданам", на замечания не реагировал и отказался проследовать в служебный автомобиль. В итоге полицейским все-таки удалось доставить его в отдел. Там на сына политика составили протокол о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, в отделе Эйдельштейн оскорблял полицейских, а также ударил одного из них. По этому факту назначена отдельная проверка, отмечал собеседник агентства. Пока же Тверской суд назначил Эйдельштейну 15 суток административного ареста, постановив исчислять срок отбытия наказания с 22.15 14 февраля - дня его задержания.
https://ria.ru/20230216/arest-1852394142.html
https://ria.ru/20221229/delo-1842262391.html
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РИА Новости
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Сын Жириновского частично признал вину после дебоша в ресторане
Сын Владимира Жириновского частично признал вину после дебоша в ресторане "Ткемали"
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн частично признал вину в нарушении общественного порядка в ресторане "Ткемали" в центре Москвы, следует из постановления Тверского суда, который отправил его на 15 суток административного ареста.
"Эйдельштейн вину в совершении административного правонарушения признал частично, указав, что виновен в том, что оказался в суде, отметил, что не нарушал общественный порядок, поскольку 14 февраля примерно в 19.30 встретился со своим знакомым в ресторане "Ткемали", где они немного выпили, однако никаких конфликтов у него не было и его задержали уже на выходе из ресторана", - говорится в постановлении (есть в распоряжении РИА Новости).
В свою очередь сотрудники полиции района Китай-город указывали в суде, что Эйдельштейн был нетрезв, "громко выражался нецензурной бранью", размахивал руками, "оскорбительно приставал к гражданам", на замечания не реагировал и отказался проследовать в служебный автомобиль. В итоге полицейским все-таки удалось доставить его в отдел.
Там на сына политика составили протокол о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ
). Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, в отделе Эйдельштейн оскорблял полицейских, а также ударил одного из них. По этому факту назначена отдельная проверка, отмечал собеседник агентства.
Пока же Тверской суд назначил Эйдельштейну 15 суток административного ареста, постановив исчислять срок отбытия наказания с 22.15 14 февраля - дня его задержания.