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Мантуров рассказал о планах по выпуску вертолетов - РИА Новости, 16.02.2023
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Мантуров рассказал о планах по выпуску вертолетов
Мантуров рассказал о планах по выпуску вертолетов - РИА Новости, 16.02.2023
Мантуров рассказал о планах по выпуску вертолетов
Производство 86 вертолетов на 44,5 миллиарда рублей для российских авиакомпаний запланировано в 2023-2025 годах, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:17
2023-02-16T15:17
экономика
россия
денис мантуров
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Производство 86 вертолетов на 44,5 миллиарда рублей для российских авиакомпаний запланировано в 2023-2025 годах, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также отметил, что речь идет о поставках в рамках заключенных контрактов по поручению президента РФ Владимира Путина. "Предусмотрено производство 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1. Их получателями станут 17 российских авиакомпаний, а общая стоимость проекта составит 44,5 миллиарда рублей", - сказал Мантуров, уточнив что выпуск авиатехники запланирован в 2023-2025 годах.
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экономика, россия, денис мантуров, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
15:17 16.02.2023
 
Мантуров рассказал о планах по выпуску вертолетов

Мантуров: для российских авиакомпаний в 2023-2025 годах планируют выпустить 86 вертолетов

© РИА Новости / POOL/Сергей Карпухин / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8МТВ-1С специального летного отряда "Россия"
Вертолет Ми-8МТВ-1С специального летного отряда Россия - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / POOL/Сергей Карпухин
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Вертолет Ми-8МТВ-1С специального летного отряда "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Производство 86 вертолетов на 44,5 миллиарда рублей для российских авиакомпаний запланировано в 2023-2025 годах, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он также отметил, что речь идет о поставках в рамках заключенных контрактов по поручению президента РФ Владимира Путина.
"Предусмотрено производство 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1. Их получателями станут 17 российских авиакомпаний, а общая стоимость проекта составит 44,5 миллиарда рублей", - сказал Мантуров, уточнив что выпуск авиатехники запланирован в 2023-2025 годах.
Испытания планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ NEW) - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 15:03
Российские авиакомпании получат два SSJ New и 26 Ми-8 в 2023 году
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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