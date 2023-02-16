https://ria.ru/20230216/vertolety-1852433697.html
Мантуров рассказал о планах по выпуску вертолетов
Мантуров рассказал о планах по выпуску вертолетов - РИА Новости, 16.02.2023
Мантуров рассказал о планах по выпуску вертолетов
Производство 86 вертолетов на 44,5 миллиарда рублей для российских авиакомпаний запланировано в 2023-2025 годах, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:17
2023-02-16T15:17
2023-02-16T15:17
экономика
россия
денис мантуров
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Производство 86 вертолетов на 44,5 миллиарда рублей для российских авиакомпаний запланировано в 2023-2025 годах, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также отметил, что речь идет о поставках в рамках заключенных контрактов по поручению президента РФ Владимира Путина. "Предусмотрено производство 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1. Их получателями станут 17 российских авиакомпаний, а общая стоимость проекта составит 44,5 миллиарда рублей", - сказал Мантуров, уточнив что выпуск авиатехники запланирован в 2023-2025 годах.
https://ria.ru/20230216/aviakompanii-1852429506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал о планах по выпуску вертолетов
Мантуров: для российских авиакомпаний в 2023-2025 годах планируют выпустить 86 вертолетов