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Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российского атома из санкций - РИА Новости, 16.02.2023
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Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российского атома из санкций
Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российского атома из санкций - РИА Новости, 16.02.2023
Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российского атома из санкций
Венгрия сделает все, чтобы в 10-м пакете санкций против РФ не было ограничений поставок нефти по "Дружбе" и сотрудничества с Россией в ядерной сфере, заявил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:33
2023-02-16T15:33
в мире
россия
венгрия
европа
петер сийярто
владимир путин
аэс "пакш"
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БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Венгрия сделает все, чтобы в 10-м пакете санкций против РФ не было ограничений поставок нефти по "Дружбе" и сотрудничества с Россией в ядерной сфере, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Ряд стран настаивают на строгом ограничении сотрудничества с РФ в ядерной сфере и некоторые поднимают вопрос о запрете или ограничении поставок нефти (из РФ) по трубопроводам... Мы в ходе дискуссий, конечно, сделаем все для того, чтобы по трубопроводу "Дружба" поступала нефть и чтобы АЭС "Пакш" могла работать... Разумеется, мы отвергаем все предложения, ограничивающие поставку нефти и сотрудничество в ядерной сфере (с Россией)", - сказал Сийярто. Видеообращение транслировалось в Facebook*. По словам Сийярто, "после неудачных девяти попыток" Еврокомиссия вместо того, чтобы помочь странам-членам в борьбе с инфляцией продолжает выдвигать санкционные предложения, усугубляющие кризис в Европе и серьезно угрожающие энергобезопасности Венгрии. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что не поддержат любые санкции против российской энергетики. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230214/sanktsii-1851985222.html
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в мире, россия, венгрия, европа, петер сийярто, владимир путин, аэс "пакш"
В мире, Россия, Венгрия, Европа, Петер Сийярто, Владимир Путин, АЭС "Пакш"
15:33 16.02.2023
 
Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российского атома из санкций

Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российских нефти и атома из пакета санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Венгрия сделает все, чтобы в 10-м пакете санкций против РФ не было ограничений поставок нефти по "Дружбе" и сотрудничества с Россией в ядерной сфере, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Ряд стран настаивают на строгом ограничении сотрудничества с РФ в ядерной сфере и некоторые поднимают вопрос о запрете или ограничении поставок нефти (из РФ) по трубопроводам... Мы в ходе дискуссий, конечно, сделаем все для того, чтобы по трубопроводу "Дружба" поступала нефть и чтобы АЭС "Пакш" могла работать... Разумеется, мы отвергаем все предложения, ограничивающие поставку нефти и сотрудничество в ядерной сфере (с Россией)", - сказал Сийярто. Видеообращение транслировалось в Facebook*.
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 16:43
Франция и Венгрия отвергли санкции против ядерного сотрудничества с Россией
По словам Сийярто, "после неудачных девяти попыток" Еврокомиссия вместо того, чтобы помочь странам-членам в борьбе с инфляцией продолжает выдвигать санкционные предложения, усугубляющие кризис в Европе и серьезно угрожающие энергобезопасности Венгрии.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что не поддержат любые санкции против российской энергетики.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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