https://ria.ru/20230216/vengriya-1852437579.html

Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российского атома из санкций

Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российского атома из санкций - РИА Новости, 16.02.2023

Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российского атома из санкций

Венгрия сделает все, чтобы в 10-м пакете санкций против РФ не было ограничений поставок нефти по "Дружбе" и сотрудничества с Россией в ядерной сфере, заявил... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:33

2023-02-16T15:33

2023-02-16T15:33

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БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Венгрия сделает все, чтобы в 10-м пакете санкций против РФ не было ограничений поставок нефти по "Дружбе" и сотрудничества с Россией в ядерной сфере, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Ряд стран настаивают на строгом ограничении сотрудничества с РФ в ядерной сфере и некоторые поднимают вопрос о запрете или ограничении поставок нефти (из РФ) по трубопроводам... Мы в ходе дискуссий, конечно, сделаем все для того, чтобы по трубопроводу "Дружба" поступала нефть и чтобы АЭС "Пакш" могла работать... Разумеется, мы отвергаем все предложения, ограничивающие поставку нефти и сотрудничество в ядерной сфере (с Россией)", - сказал Сийярто. Видеообращение транслировалось в Facebook*. По словам Сийярто, "после неудачных девяти попыток" Еврокомиссия вместо того, чтобы помочь странам-членам в борьбе с инфляцией продолжает выдвигать санкционные предложения, усугубляющие кризис в Европе и серьезно угрожающие энергобезопасности Венгрии. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что не поддержат любые санкции против российской энергетики. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230214/sanktsii-1851985222.html

https://ria.ru/20230215/vengriya-1852052107.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, венгрия, европа, петер сийярто, владимир путин, аэс "пакш"