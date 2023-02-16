https://ria.ru/20230216/vandal-1852489665.html
Полиция задержала вандала, осквернившего храм УПЦ в Виннице
Полиция задержала вандала, осквернившего храм УПЦ в Виннице - РИА Новости, 16.02.2023
Полиция задержала вандала, осквернившего храм УПЦ в Виннице
Полиция задержала мужчину, который повредил распятие и выбил 18 окон в храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Мурованные Куриловцы в Винницкой области... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:35
2023-02-16T18:35
2023-02-16T18:35
религия
винницкая область
украина
россия
украинская православная церковь
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который повредил распятие и выбил 18 окон в храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Мурованные Куриловцы в Винницкой области Украины, сообщается на сайте УПЦ. Ранее на сайте УПЦ сообщалось, что в ночь на 13 февраля в храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Мурованные Куриловцы Винницкой области был совершен акт вандализма. Неизвестные разбили почти все окна и повредили скульптуру "Крест Голгофа" у входа на церковный двор, отрубив ноги Спасителю. "Полиция задержала вандала, который в ночь на 13 февраля 2023 года изуродовал топором распятие Спасителя на церковном дворе и выбил 18 окон в храме", - сообщается на официальном сайте УПЦ со ссылкой на главное управление Национальной полиции в Винницкой области. Как сообщается на сайте, следователями возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 ("Повреждение религиозных сооружений или культовых домов") УК Украины. Преступление наказывается лишением свободы сроком до трех лет. В полиции отмечают, что окончательная правовая квалификация действиям вандала будет дана после проведения следствия. По убеждению прихожан, как отмечалось на сайте, такие акты вандализма являются следствием пропаганды против канонической Украинской православной церкви, "которая сегодня звучит повсюду на Украине" В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, в отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.
https://ria.ru/20230216/srok-1852475841.html
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винницкая область, украина, россия, украинская православная церковь
Религия, Винницкая область, Украина, Россия, Украинская православная церковь
Полиция задержала вандала, осквернившего храм УПЦ в Виннице
Полиция задержала мужчину, повредившего распятие в храме УПЦ в Винницкой области
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который повредил распятие и выбил 18 окон в храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Мурованные Куриловцы в Винницкой области Украины, сообщается на сайте УПЦ.
Ранее на сайте УПЦ сообщалось, что в ночь на 13 февраля в храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Мурованные Куриловцы Винницкой области был совершен акт вандализма. Неизвестные разбили почти все окна и повредили скульптуру "Крест Голгофа" у входа на церковный двор, отрубив ноги Спасителю.
"Полиция задержала вандала, который в ночь на 13 февраля 2023 года изуродовал топором распятие Спасителя на церковном дворе и выбил 18 окон в храме", - сообщается на официальном сайте УПЦ со ссылкой на главное управление Национальной полиции в Винницкой области.
Как сообщается на сайте, следователями возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 ("Повреждение религиозных сооружений или культовых домов") УК Украины. Преступление наказывается лишением свободы сроком до трех лет. В полиции отмечают, что окончательная правовая квалификация действиям вандала будет дана после проведения следствия.
По убеждению прихожан, как отмечалось на сайте, такие акты вандализма являются следствием пропаганды против канонической Украинской православной церкви, "которая сегодня звучит повсюду на Украине"
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, в отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.