https://ria.ru/20230216/vandal-1852489665.html

Полиция задержала вандала, осквернившего храм УПЦ в Виннице

Полиция задержала вандала, осквернившего храм УПЦ в Виннице - РИА Новости, 16.02.2023

Полиция задержала вандала, осквернившего храм УПЦ в Виннице

Полиция задержала мужчину, который повредил распятие и выбил 18 окон в храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Мурованные Куриловцы в Винницкой области... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:35

2023-02-16T18:35

2023-02-16T18:35

религия

винницкая область

украина

россия

украинская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769428613_0:0:853:481_1920x0_80_0_0_0b2b58a18ddf4a64806f41501a8a6f5d.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который повредил распятие и выбил 18 окон в храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Мурованные Куриловцы в Винницкой области Украины, сообщается на сайте УПЦ. Ранее на сайте УПЦ сообщалось, что в ночь на 13 февраля в храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Мурованные Куриловцы Винницкой области был совершен акт вандализма. Неизвестные разбили почти все окна и повредили скульптуру "Крест Голгофа" у входа на церковный двор, отрубив ноги Спасителю. "Полиция задержала вандала, который в ночь на 13 февраля 2023 года изуродовал топором распятие Спасителя на церковном дворе и выбил 18 окон в храме", - сообщается на официальном сайте УПЦ со ссылкой на главное управление Национальной полиции в Винницкой области. Как сообщается на сайте, следователями возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 ("Повреждение религиозных сооружений или культовых домов") УК Украины. Преступление наказывается лишением свободы сроком до трех лет. В полиции отмечают, что окончательная правовая квалификация действиям вандала будет дана после проведения следствия. По убеждению прихожан, как отмечалось на сайте, такие акты вандализма являются следствием пропаганды против канонической Украинской православной церкви, "которая сегодня звучит повсюду на Украине" В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, в отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.

https://ria.ru/20230216/srok-1852475841.html

https://ria.ru/20230215/khram-1852153702.html

винницкая область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

винницкая область, украина, россия, украинская православная церковь