https://ria.ru/20230216/ukraina-1852490752.html

Лукашенко заявил, что Украина сорвала план урегулирования

Лукашенко заявил, что Украина сорвала план урегулирования - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко заявил, что Украина сорвала план урегулирования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что весной прошлого года в результате переговоров представителям России и Украины удалось выработать хороший... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:51

2023-02-16T17:51

2023-02-16T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

белоруссия

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что весной прошлого года в результате переговоров представителям России и Украины удалось выработать хороший проект договора по урегулированию, но Киев сорвал его реализацию. "Хороший был договор, можно было договориться о мире. И сорвала это украинская сторона", - заявил журналистам Лукашенко в четверг в Минске. Белорусский президент также ответил на вопрос западных СМИ, может ли он убедить российского президента Владимира Путина отказаться от проведения СВО на Украине. "На президента Путина вот так повлиять, как журналисты рассуждают, невозможно. Он взрослый, сильный, мудрый человек. У него есть понятие справедливости, и если он убежден, что прав, справедлив, вы его не убедите (в позиции, отличной от его – ред.)", - сказал Лукашенко. По его словам, "особенность Путина в том, что это – человек, который уж если с кем-то дружит, то дружит, если это свой – он будет защищать до последней капли крови". Лукашенко заявил, что действительно видел, как Путин переживает, что русскоязычное население притесняют на Украине. "Только США нужна эта бойня … Если бы американцы согласились начать диалог о мире (на Украине – ред.), и войну бы прекратили, и мирные переговоры бы были", - убежден Лукашенко. Он высказал уверенность, что Запад "держит Зеленского за руки-ноги и не пускает за стол переговоров". Вместе с тем белорусский президент считает, что и Зеленскому "никакой мир не нужен". Он добавил, что в Европе в большей степени, чем США, хотят прекращения боевых действий на Украине, "и сигналов таких море". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Российско-украинские консультации начались в конце февраля 2022 года: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на тех переговорах Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу. Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

https://ria.ru/20230216/soglasheniya-1852380101.html

https://ria.ru/20230215/uslovie-1852063324.html

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851048947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр