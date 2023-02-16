https://ria.ru/20230216/ukraina-1852415040.html
На Украине оценили ущерб энергосистеме от российских ударов
На Украине оценили ущерб энергосистеме от российских ударов - РИА Новости, 16.02.2023
На Украине оценили ущерб энергосистеме от российских ударов
Прямой ущерб энергосистеме Украины от российских ударов составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами, передает агентство... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:29
2023-02-16T14:29
2023-02-16T14:29
специальная военная операция на украине
экономика
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прямой ущерб энергосистеме Украины от российских ударов составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. "Прямой ущерб энергосистеме Украины составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами... Предварительная оценка появится в ближайшие недели", - говорится в сообщении агентства. По словам Кудрицкого, даже если на Украине настанет долгий период отсутствия дефицита мощностей, на него нельзя рассчитывать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум 1,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
На Украине оценили ущерб энергосистеме от российских ударов
Bloomberg: "Укрэнерго" оценило прямой ущерб энергосистеме в сотни миллионов долларов
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Прямой ущерб энергосистеме Украины от российских ударов составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
"Прямой ущерб энергосистеме Украины составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами... Предварительная оценка появится в ближайшие недели", - говорится в сообщении агентства.
По словам Кудрицкого, даже если на Украине настанет долгий период отсутствия дефицита мощностей, на него нельзя рассчитывать.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум 1,5 миллиарда евро.