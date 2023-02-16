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На Украине оценили ущерб энергосистеме от российских ударов - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852415040.html
На Украине оценили ущерб энергосистеме от российских ударов
На Украине оценили ущерб энергосистеме от российских ударов - РИА Новости, 16.02.2023
На Украине оценили ущерб энергосистеме от российских ударов
Прямой ущерб энергосистеме Украины от российских ударов составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами, передает агентство... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:29
2023-02-16T14:29
специальная военная операция на украине
экономика
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прямой ущерб энергосистеме Украины от российских ударов составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. "Прямой ущерб энергосистеме Украины составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами... Предварительная оценка появится в ближайшие недели", - говорится в сообщении агентства. По словам Кудрицкого, даже если на Украине настанет долгий период отсутствия дефицита мощностей, на него нельзя рассчитывать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум 1,5 миллиарда евро.
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экономика, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
14:29 16.02.2023
 
На Украине оценили ущерб энергосистеме от российских ударов

Bloomberg: "Укрэнерго" оценило прямой ущерб энергосистеме в сотни миллионов долларов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие на электростанции в центральной Украине
Рабочие на электростанции в центральной Украине - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие на электростанции в центральной Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прямой ущерб энергосистеме Украины от российских ударов составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
"Прямой ущерб энергосистеме Украины составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами... Предварительная оценка появится в ближайшие недели", - говорится в сообщении агентства.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
По словам Кудрицкого, даже если на Украине настанет долгий период отсутствия дефицита мощностей, на него нельзя рассчитывать.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум 1,5 миллиарда евро.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 февраля, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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