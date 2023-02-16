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В Австрии возмутились шикарным отдыхом украинцев - РИА Новости, 16.02.2023
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В Австрии возмутились шикарным отдыхом украинцев
В Австрии возмутились шикарным отдыхом украинцев - РИА Новости, 16.02.2023
В Австрии возмутились шикарным отдыхом украинцев
Читатели издания Exxpress раскритиковали украинцев, отдыхающих на горнолыжном курорте в Буковеле, в то время как Европа подтачивает свою экономику санкциями и... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:11
2023-02-16T13:39
европа
украина
австрия
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели издания Exxpress раскритиковали украинцев, отдыхающих на горнолыжном курорте в Буковеле, в то время как Европа подтачивает свою экономику санкциями и финансовой помощью Киеву."Меня поражает тот факт, что, по крайней мере, украинцы все еще могут позволить себе отдыхать на горнолыжных курортах, а мы из-за антироссийских санкций уже едва сводим концы с концами", — написал другой участник дискуссии."Я завидую украинцам, что они могут спокойно кататься на лыжах в Буковеле, но на кой черт мы, налогоплательщики, их балуем", — задался вопросом читатель."Постепенно граждане ЕС должны понять, что на самом деле происходит и что Украина не является бедной страной, какой себя выставляет", — посчитал комментатор.Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230205/germaniya-1849839569.html
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европа, украина, австрия, владимир путин, евросоюз
Европа, Украина, Австрия, Владимир Путин, Евросоюз
13:11 16.02.2023 (обновлено: 13:39 16.02.2023)
 
В Австрии возмутились шикарным отдыхом украинцев

Exxpress: пока бюджет Европы страдает из-за санкций, украинцы отдыхают на курортах

CC BY 2.0 / Oleksii Leonov / BukovelГорнолыжный курорт Буковель
Горнолыжный курорт Буковель - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
CC BY 2.0 / Oleksii Leonov / Bukovel
Горнолыжный курорт Буковель. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели издания Exxpress раскритиковали украинцев, отдыхающих на горнолыжном курорте в Буковеле, в то время как Европа подтачивает свою экономику санкциями и финансовой помощью Киеву.

"Вот и сотни миллиардов, которые рекой текут на Украину. Совсем скоро она станет самой богатой страной Европы... Мы просто слишком глупы", — подчеркнул один из комментаторов.

"Меня поражает тот факт, что, по крайней мере, украинцы все еще могут позволить себе отдыхать на горнолыжных курортах, а мы из-за антироссийских санкций уже едва сводим концы с концами", — написал другой участник дискуссии.
"Я завидую украинцам, что они могут спокойно кататься на лыжах в Буковеле, но на кой черт мы, налогоплательщики, их балуем", — задался вопросом читатель.
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"Постепенно граждане ЕС должны понять, что на самом деле происходит и что Украина не является бедной страной, какой себя выставляет", — посчитал комментатор.

"Если нет другого способа отвлечься от ужасов конфликта, кроме как отдыхать на дорогом горнолыжном курорте, то с миром явно что-то не так", — подытожили читатели.

Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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