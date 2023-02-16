https://ria.ru/20230216/ukraina-1852386234.html

В Австрии возмутились шикарным отдыхом украинцев

В Австрии возмутились шикарным отдыхом украинцев - РИА Новости, 16.02.2023

В Австрии возмутились шикарным отдыхом украинцев

Читатели издания Exxpress раскритиковали украинцев, отдыхающих на горнолыжном курорте в Буковеле, в то время как Европа подтачивает свою экономику санкциями и... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:11

2023-02-16T13:11

2023-02-16T13:39

европа

украина

австрия

владимир путин

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766567336_0:214:2047:1365_1920x0_80_0_0_a0e673befc3b92cdeed94afe1b1b994f.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели издания Exxpress раскритиковали украинцев, отдыхающих на горнолыжном курорте в Буковеле, в то время как Европа подтачивает свою экономику санкциями и финансовой помощью Киеву."Меня поражает тот факт, что, по крайней мере, украинцы все еще могут позволить себе отдыхать на горнолыжных курортах, а мы из-за антироссийских санкций уже едва сводим концы с концами", — написал другой участник дискуссии."Я завидую украинцам, что они могут спокойно кататься на лыжах в Буковеле, но на кой черт мы, налогоплательщики, их балуем", — задался вопросом читатель."Постепенно граждане ЕС должны понять, что на самом деле происходит и что Украина не является бедной страной, какой себя выставляет", — посчитал комментатор.Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230205/germaniya-1849839569.html

https://ria.ru/20230213/avstriya-1851676291.html

европа

украина

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, украина, австрия, владимир путин, евросоюз