13:11 16.02.2023 (обновлено: 13:39 16.02.2023)
В Австрии возмутились шикарным отдыхом украинцев
Exxpress: пока бюджет Европы страдает из-за санкций, украинцы отдыхают на курортах
Горнолыжный курорт Буковель. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели издания Exxpress раскритиковали украинцев, отдыхающих на горнолыжном курорте в Буковеле, в то время как Европа подтачивает свою экономику санкциями и финансовой помощью Киеву.
"Вот и сотни миллиардов, которые рекой текут на Украину. Совсем скоро она станет самой богатой страной Европы... Мы просто слишком глупы", — подчеркнул один из комментаторов.
"Меня поражает тот факт, что, по крайней мере, украинцы все еще могут позволить себе отдыхать на горнолыжных курортах, а мы из-за антироссийских санкций уже едва сводим концы с концами", — написал другой участник дискуссии.
"Я завидую украинцам, что они могут спокойно кататься на лыжах в Буковеле, но на кой черт мы, налогоплательщики, их балуем", — задался вопросом читатель.
5 февраля, 12:28Немецкие СМИ выяснили отношение жителей Германии к беженцам
"Постепенно граждане ЕС должны понять, что на самом деле происходит и что Украина не является бедной страной, какой себя выставляет", — посчитал комментатор.
"Если нет другого способа отвлечься от ужасов конфликта, кроме как отдыхать на дорогом горнолыжном курорте, то с миром явно что-то не так", — подытожили читатели.
Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.