Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко предложил вести переговоры о мире с украинскими военными - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852372197.html
Лукашенко предложил вести переговоры о мире с украинскими военными
Лукашенко предложил вести переговоры о мире с украинскими военными - РИА Новости, 16.02.2023
Лукашенко предложил вести переговоры о мире с украинскими военными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диалог о достижении мира на Украине нужно вести, прежде всего, с украинскими военными, а не с политиками. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:29
2023-02-16T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диалог о достижении мира на Украине нужно вести, прежде всего, с украинскими военными, а не с политиками."Думаю, как бы странно это ни кажется, этот диалог нужно вести - я убежден в этом - с военными Украины. Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию в отличие от политиков и президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. Самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать", - цитирует Лукашенко пресс-служба.Президент Белоруссии уверен, что все равно - и россиянам прежде всего - придется договариваться с украинскими военными. "И никакие политики, а вы видите, какие там политики - со всего мира собрали говорящие головы. Говорить, знаете, - не дело делать. Говорить все умеют, а вот пойти повоевать на фронте или хотя бы туда съездить во время боя - они там не были. Арестовича (экс-советника главы офиса Зеленского - ред.), бедолагу, выкинули, а там все такие говорящие. Военные это понимают. Там же бросают людей как пушечное мясо. И они готовы миллионами украинцев жертвовать - цитата. Военные это понимают. И военные смогут договориться", - убежден Лукашенко.Белорусский лидер при этом выразил уверенность, что Россия может "проиграть" в ситуации с Украиной только в результате чуда. "Россия никогда не проиграет войну. Никогда. И американцы первыми сказали: в жизни не было и не будет, чтобы ядерная держава, притом в ядерном отношении сильнейшая в мире, проиграла эту войну", - сказал он.Лукашенко добавил, что с Россией можно договориться даже о самом невероятном, но надо делать шаги в этом направлении и не ставить предварительные условия. "Сейчас эйфория: "агрессор" и прочее. Вроде справедливо. Но пройдет время, и люди у него (Зеленского – ред.) спросят: "Почему мы всю жизнь должны мучиться? Ради чего? Что дальше?" А дальше у Зеленского - до последнего украинца война и так далее. Поэтому, как дальновидный политик, если может немножко вперед посмотреть, он не должен бегать по Западной Европе и просить F-16 или еще какие-то истребили и РСЗО дальнего действия. А должен думать о том, как прекратить войну, чтобы не погибли еще там 100-200-300 тысяч украинцев. Вот о чем сегодня речь", - подчеркнул Лукашенко."Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым. Когда мы будем сидеть за столом переговоров. Где хотите", - резюмировал белорусский лидер.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230216/lukashenko-1852364457.html
https://ria.ru/20230215/rol-1852264326.html
https://ria.ru/20230212/peregovory-1851579542.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_03ecaa3423232bbdb6aa280907b20fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:29 16.02.2023 (обновлено: 13:03 16.02.2023)
 
Лукашенко предложил вести переговоры о мире с украинскими военными

Лукашенко: переговоры о мире нужно вести в первую очередь с украинскими военными

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диалог о достижении мира на Украине нужно вести, прежде всего, с украинскими военными, а не с политиками.
"Думаю, как бы странно это ни кажется, этот диалог нужно вести - я убежден в этом - с военными Украины. Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию в отличие от политиков и президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. Самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать", - цитирует Лукашенко пресс-служба.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 12:05Специальная военная операция на Украине
Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины
Президент Белоруссии уверен, что все равно - и россиянам прежде всего - придется договариваться с украинскими военными. "И никакие политики, а вы видите, какие там политики - со всего мира собрали говорящие головы. Говорить, знаете, - не дело делать. Говорить все умеют, а вот пойти повоевать на фронте или хотя бы туда съездить во время боя - они там не были. Арестовича (экс-советника главы офиса Зеленского - ред.), бедолагу, выкинули, а там все такие говорящие. Военные это понимают. Там же бросают людей как пушечное мясо. И они готовы миллионами украинцев жертвовать - цитата. Военные это понимают. И военные смогут договориться", - убежден Лукашенко.
Белорусский лидер при этом выразил уверенность, что Россия может "проиграть" в ситуации с Украиной только в результате чуда. "Россия никогда не проиграет войну. Никогда. И американцы первыми сказали: в жизни не было и не будет, чтобы ядерная держава, притом в ядерном отношении сильнейшая в мире, проиграла эту войну", - сказал он.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 19:26
Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине
Лукашенко добавил, что с Россией можно договориться даже о самом невероятном, но надо делать шаги в этом направлении и не ставить предварительные условия. "Сейчас эйфория: "агрессор" и прочее. Вроде справедливо. Но пройдет время, и люди у него (Зеленского – ред.) спросят: "Почему мы всю жизнь должны мучиться? Ради чего? Что дальше?" А дальше у Зеленского - до последнего украинца война и так далее. Поэтому, как дальновидный политик, если может немножко вперед посмотреть, он не должен бегать по Западной Европе и просить F-16 или еще какие-то истребили и РСЗО дальнего действия. А должен думать о том, как прекратить войну, чтобы не погибли еще там 100-200-300 тысяч украинцев. Вот о чем сегодня речь", - подчеркнул Лукашенко.
"Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым. Когда мы будем сидеть за столом переговоров. Где хотите", - резюмировал белорусский лидер.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 23:33
Минск обвинил Запад в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала