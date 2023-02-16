https://ria.ru/20230216/ukraina-1852372197.html

Лукашенко предложил вести переговоры о мире с украинскими военными

Лукашенко предложил вести переговоры о мире с украинскими военными - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко предложил вести переговоры о мире с украинскими военными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диалог о достижении мира на Украине нужно вести, прежде всего, с украинскими военными, а не с политиками. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:29

2023-02-16T12:29

2023-02-16T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диалог о достижении мира на Украине нужно вести, прежде всего, с украинскими военными, а не с политиками."Думаю, как бы странно это ни кажется, этот диалог нужно вести - я убежден в этом - с военными Украины. Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию в отличие от политиков и президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. Самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать", - цитирует Лукашенко пресс-служба.Президент Белоруссии уверен, что все равно - и россиянам прежде всего - придется договариваться с украинскими военными. "И никакие политики, а вы видите, какие там политики - со всего мира собрали говорящие головы. Говорить, знаете, - не дело делать. Говорить все умеют, а вот пойти повоевать на фронте или хотя бы туда съездить во время боя - они там не были. Арестовича (экс-советника главы офиса Зеленского - ред.), бедолагу, выкинули, а там все такие говорящие. Военные это понимают. Там же бросают людей как пушечное мясо. И они готовы миллионами украинцев жертвовать - цитата. Военные это понимают. И военные смогут договориться", - убежден Лукашенко.Белорусский лидер при этом выразил уверенность, что Россия может "проиграть" в ситуации с Украиной только в результате чуда. "Россия никогда не проиграет войну. Никогда. И американцы первыми сказали: в жизни не было и не будет, чтобы ядерная держава, притом в ядерном отношении сильнейшая в мире, проиграла эту войну", - сказал он.Лукашенко добавил, что с Россией можно договориться даже о самом невероятном, но надо делать шаги в этом направлении и не ставить предварительные условия. "Сейчас эйфория: "агрессор" и прочее. Вроде справедливо. Но пройдет время, и люди у него (Зеленского – ред.) спросят: "Почему мы всю жизнь должны мучиться? Ради чего? Что дальше?" А дальше у Зеленского - до последнего украинца война и так далее. Поэтому, как дальновидный политик, если может немножко вперед посмотреть, он не должен бегать по Западной Европе и просить F-16 или еще какие-то истребили и РСЗО дальнего действия. А должен думать о том, как прекратить войну, чтобы не погибли еще там 100-200-300 тысяч украинцев. Вот о чем сегодня речь", - подчеркнул Лукашенко."Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым. Когда мы будем сидеть за столом переговоров. Где хотите", - резюмировал белорусский лидер.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230216/lukashenko-1852364457.html

https://ria.ru/20230215/rol-1852264326.html

https://ria.ru/20230212/peregovory-1851579542.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр