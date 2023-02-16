Рейтинг@Mail.ru
Украина готовила удар по Белоруссии еще до спецоперации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/udar-1852364961.html
Украина готовила удар по Белоруссии еще до спецоперации, заявил Лукашенко
Украина готовила удар по Белоруссии еще до спецоперации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.02.2023
Украина готовила удар по Белоруссии еще до спецоперации, заявил Лукашенко
Глава Белоруссии заявил, что еще до начала специальной военной операции по белорусской территории готовился удар ракетными системами залпового огня со стороны... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:07
2023-02-16T14:56
в мире
украина
белоруссия
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg
МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Глава Белоруссии заявил, что еще до начала специальной военной операции по белорусской территории готовился удар ракетными системами залпового огня со стороны Украины."Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром, перед началом специальной военной операции", — уточнил Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20230213/kanada-1851826680.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb7e29c6b896801a6a2a8699fc44fd21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко
12:07 16.02.2023 (обновлено: 14:56 16.02.2023)
 
Украина готовила удар по Белоруссии еще до спецоперации, заявил Лукашенко

Лукашенко: Украина еще до начала спецоперации готовила удар по Белоруссии из РСЗО

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Глава Белоруссии заявил, что еще до начала специальной военной операции по белорусской территории готовился удар ракетными системами залпового огня со стороны Украины.
"Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром, перед началом специальной военной операции", — уточнил Александр Лукашенко.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 23:13
Канада вслед за Францией призвала своих граждан не ездить в Белоруссию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала