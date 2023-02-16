https://ria.ru/20230216/udar-1852364961.html
Украина готовила удар по Белоруссии еще до спецоперации, заявил Лукашенко
Украина готовила удар по Белоруссии еще до спецоперации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.02.2023
Украина готовила удар по Белоруссии еще до спецоперации, заявил Лукашенко
Глава Белоруссии заявил, что еще до начала специальной военной операции по белорусской территории готовился удар ракетными системами залпового огня со стороны... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:07
2023-02-16T12:07
2023-02-16T14:56
в мире
украина
белоруссия
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Глава Белоруссии заявил, что еще до начала специальной военной операции по белорусской территории готовился удар ракетными системами залпового огня со стороны Украины."Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром, перед началом специальной военной операции", — уточнил Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20230213/kanada-1851826680.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко
12:07 16.02.2023 (обновлено: 14:56 16.02.2023)
Украина готовила удар по Белоруссии еще до спецоперации, заявил Лукашенко
Лукашенко: Украина еще до начала спецоперации готовила удар по Белоруссии из РСЗО