https://ria.ru/20230216/udar-1852364961.html

Украина готовила удар по Белоруссии еще до спецоперации, заявил Лукашенко

Украина готовила удар по Белоруссии еще до спецоперации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.02.2023

Украина готовила удар по Белоруссии еще до спецоперации, заявил Лукашенко

Глава Белоруссии заявил, что еще до начала специальной военной операции по белорусской территории готовился удар ракетными системами залпового огня со стороны... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:07

2023-02-16T12:07

2023-02-16T14:56

в мире

украина

белоруссия

специальная военная операция на украине

александр лукашенко

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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Глава Белоруссии заявил, что еще до начала специальной военной операции по белорусской территории готовился удар ракетными системами залпового огня со стороны Украины."Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром, перед началом специальной военной операции", — уточнил Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20230213/kanada-1851826680.html

украина

белоруссия

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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко