Соцсеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе
Социальная сеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Социальная сеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе, сообщает компания.
"На сегодняшний день в некоторых штатах США мы приняли меры по смягчению нашей политики в отношении рекламы каннабиса, чтобы создать больше возможностей для ответственного маркетинга каннабиса - самый большой шаг вперед для любой платформы социальных сетей", - сообщает компания в своем блоге.
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Соцсеть добавила в своей обновленной рекламной политике, что разрешит в США компаниям по производству каннабиса размещать рекламу, если у них, среди прочего, есть надлежащая лицензия, они нацелены только на те юрисдикции, в которых имеют лицензию, а также не нацелены на лиц моложе 21 года.
В конце октября 2022 года Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.
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