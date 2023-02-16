https://ria.ru/20230216/twitter-1852295607.html

Соцсеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе

Соцсеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе - РИА Новости, 16.02.2023

Соцсеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе

Социальная сеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе, сообщает компания. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T02:34

2023-02-16T02:34

2023-02-16T02:34

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Социальная сеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе, сообщает компания. "На сегодняшний день в некоторых штатах США мы приняли меры по смягчению нашей политики в отношении рекламы каннабиса, чтобы создать больше возможностей для ответственного маркетинга каннабиса - самый большой шаг вперед для любой платформы социальных сетей", - сообщает компания в своем блоге. Соцсеть добавила в своей обновленной рекламной политике, что разрешит в США компаниям по производству каннабиса размещать рекламу, если у них, среди прочего, есть надлежащая лицензия, они нацелены только на те юрисдикции, в которых имеют лицензию, а также не нацелены на лиц моложе 21 года. В конце октября 2022 года Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.

https://ria.ru/20230215/mask-1852064172.html

https://ria.ru/20230207/tvitter-1850252879.html

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сан-франциско

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в мире, технологии, сша, сан-франциско, калифорния, илон маск