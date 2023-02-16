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Соцсеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе - РИА Новости, 16.02.2023
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Соцсеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе
Соцсеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе - РИА Новости, 16.02.2023
Соцсеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе
Социальная сеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе, сообщает компания. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T02:34
2023-02-16T02:34
в мире
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сан-франциско
калифорния
илон маск
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Социальная сеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе, сообщает компания. "На сегодняшний день в некоторых штатах США мы приняли меры по смягчению нашей политики в отношении рекламы каннабиса, чтобы создать больше возможностей для ответственного маркетинга каннабиса - самый большой шаг вперед для любой платформы социальных сетей", - сообщает компания в своем блоге. Соцсеть добавила в своей обновленной рекламной политике, что разрешит в США компаниям по производству каннабиса размещать рекламу, если у них, среди прочего, есть надлежащая лицензия, они нацелены только на те юрисдикции, в которых имеют лицензию, а также не нацелены на лиц моложе 21 года. В конце октября 2022 года Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.
https://ria.ru/20230215/mask-1852064172.html
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в мире, технологии, сша, сан-франциско, калифорния, илон маск
В мире, Технологии, США, Сан-Франциско, Калифорния, Илон Маск
02:34 16.02.2023
 
Соцсеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе

Социальная сеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Социальная сеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе, сообщает компания.
"На сегодняшний день в некоторых штатах США мы приняли меры по смягчению нашей политики в отношении рекламы каннабиса, чтобы создать больше возможностей для ответственного маркетинга каннабиса - самый большой шаг вперед для любой платформы социальных сетей", - сообщает компания в своем блоге.
Пес, назначенный Илоном Маском на пост гендиректора Twitter - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter
Соцсеть добавила в своей обновленной рекламной политике, что разрешит в США компаниям по производству каннабиса размещать рекламу, если у них, среди прочего, есть надлежащая лицензия, они нацелены только на те юрисдикции, в которых имеют лицензию, а также не нацелены на лиц моложе 21 года.
В конце октября 2022 года Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.
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В миреТехнологииСШАСан-ФранцискоКалифорнияИлон Маск
 
 
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