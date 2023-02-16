https://ria.ru/20230216/tukhachevskiy-1851905798.html

Биография Михаила Тухачевского

Биография Михаила Тухачевского - РИА Новости, 16.02.2023

Биография Михаила Тухачевского

Военный деятель и военный теоретик, Маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский родился 16 февраля (4 февраля по старому стилю) 1893 года в имении... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T03:50

2023-02-16T03:50

2023-02-16T03:50

справки

михаил тухачевский

сафоновский район

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Военный деятель и военный теоретик, Маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский родился 16 февраля (4 февраля по старому стилю) 1893 года в имении Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губернии (ныне – Сафоновский район Смоленской области) в обедневшей дворянской семье.Окончив 1-й Московский кадетский корпус в 1912 году, поступил на военную службу. С 1912 году продолжил обучение в Александровском военном училище, из которого в 1914 году был досрочно (в связи с началом Первой мировой войны) выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Семеновский полк младшим офицером. Участвовал в Первой мировой войне (1914-1918), неоднократно награждался за храбрость. 4 марта (19 февраля по старому стилю) 1915 года под Ломжей (Польша) рота Тухачевского была окружена и почти вся уничтожена, а он был взят в плен, из которого пять раз пытался бежать. Лишь последняя попытка оказалась удачной. В сентябре 1917 года Тухачевский бежал из крепости Ингольштадт (Бавария), где содержались неисправимые беглецы. Он сумел перейти германо-швейцарскую границу и направился в Париж (Франция), откуда при содействии русского военного агента во Франции графа Алексея Игнатьева через Великобританию и скандинавские страны вернулся в Россию.Тухачевский прибыл в запасной батальон Семеновского полка, стоявший в Петрограде (ныне Санкт-Петербург), где был избран командиром роты, а затем демобилизовался и уехал в имение под Пензу для поправки здоровья. Во время Гражданской войны (1917-1922), в апреле 1918 года, добровольно вступил в Рабоче-крестьянскую Красную Армию (РККА). Служил в военном отделе Всероссийского центрального исполнительного комитета, с мая – военком Московского оборонительного района, оперативно подчинявшегося Западному участку отрядов завесы.В июне 1918 года был назначен командующим 1-й армией Восточного фронта. Войска армии под его руководством вели боевые действия против белогвардейцев и белочехов в Среднем Поволжье, участвовали в наступлении Восточного фронта 1918-1919 годов, освободили Симбирск (ныне Ульяновск).В декабре 1918 года – январе 1919 года Тухачевский занимал пост помощника командующего Южным фронтом.В январе – марте 1919 года – командующий Восьмой армией, сражавшейся против белоказаков на Северском Донце.В апреле – ноябре 1919 года Тухачевский командовал Пятой армией Восточного фронта. Войска армии активно участвовали в контрнаступлении Восточного фронта 1919 года, внесли большой вклад в разгром войск адмирала Александра Колчака, освобождение Урала и Западной Сибири.В январе 1920 года Тухачевский был назначен командующим Кавказским фронтом. В ходе Северо-Кавказской операции войска фронта под его командованием успешно сражались против частей Добровольческой армии генерала Антона Деникина и освободили весь Северный Кавказ.С апреля 1920 года по март 1921 года Тухачевский возглавлял Западный фронт. Во время советско-польской войны (1920) войска фронта в июле нанесли полякам тяжелое поражение, освободили значительную часть Белоруссии и в августе вышли на подступы к Варшаве (Польша). Однако допущенные командованием фронта ошибки привели к поражению в Варшавской операции (1920). В ноябре 1920 года войска Западного фронта под командованием Тухачевского разгромили вторгшиеся на территорию Белоруссии из Польши отряды Народно-добровольческой армии генерала Станислава Булак-Балаховича.В марте 1921 года Михаил Тухачевский был переброшен на внутренние фронты. В марте он командовал Седьмой армией во время подавления Кронштадтского восстания, в котором против диктатуры большевиков и политики "военного коммунизма" выступили гарнизон Кронштадта и команды ряда кораблей Балтийского флота, а затем с мая 1920 года руководил войсками, выполнявшими задачу по ликвидации Тамбовского восстания 1920-1921 годов (так называемая "антоновщина"), развернувшееся в ответ на осуществление советским руководством с 1918 года продовольственной диктатуры, продразверстки, массовой мобилизации в Красную Армию. В августе 1921 года Тухачевского назначили начальником Военной академии РККА (ныне Военный учебно-научный центр Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации"). С января 1922 года по март 1924 года – командующий войсками Западного фронта.С апреля 1924 года – помощник начальника и военком Штаба РККА. С июля того же года – заместитель начальника Штаба РККА, а с октября – одновременно главный руководитель Военной академии РККА по стратегии. В феврале – ноябре 1925 года Тухачевский был командующим Западного военного округа. С ноября 1925 года – начальник Штаба РККА и член Реввоенсовета СССР. Одновременно он являлся председателем мобилизационного комитета при штабе РККА, членом Высшей аттестационной комиссии при Реввоенсовете СССР и членом коллегии издательства "Война и техника". Находясь на этих постах, Тухачевский принимал активное участие в проведении военной реформы 1924-1925 годов, реорганизации штаба, упорядочению его деятельности. Несмотря на занятость, он находил время и для военно-педагогической работы, читал лекции слушателям академии.С мая 1928 года – командующий войсками Ленинградского военного округа. С 1931 года Тухачевский был заместителем наркома по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета СССР, начальником вооружений РККА. С ноября 1934 года – заместитель наркома обороны, с апреля 1936 года – первый заместитель наркома обороны и начальник Управления боевой подготовки.В ноябре 1935 года он стал Маршалом Советского Союза.На всех постах Михаил Тухачевский участвовал в техническом перевооружении Красной Армии, совершенствовании организационной структуры войск, развитии авиации, механизированных и воздушно-десантных войск, подготовке военных кадров. Он был инициатором создания ряда военных академий и научно-исследовательских организаций. Как военный деятель и теоретик уделял большое внимание прогнозированию характера будущей войны и разработке военной доктрины Советского государства.Деятельность Тухачевского по реформированию Вооруженных Сил и его взгляды на подготовку армии к будущей войне встречали сопротивление и оппозицию в Наркомате обороны. К нему относились с неприязнью маршалы Климент Ворошилов и Семен Буденный и др.В мае 1937 года Тухачевский был переведен на должность командующего войсками Приволжского военного округа.22 мая 1937 года он был арестован в Куйбышеве (ныне Самара) по обвинению в участии в "военно-фашистском заговоре" и доставлен в Москву. 11 июня на закрытом заседании Специального судебного присутствия Верховного суда СССР Тухачевский был приговорен к смертной казни. Приговор привели в исполнение 12 июня 1937 года.В 1956 году Главная военная прокуратура и Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР проверили уголовное дело о "военном заговоре" и установили, что обвинение было сфальсифицировано. Военная коллегия Верховного суда СССР, рассмотрев 31 января 1957 года заключение Генерального прокурора СССР, определила: приговор в отношении Тухачевского и других обвиняемых отменить и дело за отсутствием в их действиях состава преступления производством прекратить.Михаил Тухачевский за боевые отличия в царской армии награжден орденами Анны II, III и IV степеней, Станислава II и III степеней, Владимира IV степени. За время службы в РККА награжден орденом Красного Знамени (1919), орденом Ленина (1933).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

сафоновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, михаил тухачевский, сафоновский район