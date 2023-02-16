https://ria.ru/20230216/trevoga-1852426987.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.02.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:57
2023-02-16T14:57
2023-02-16T14:57
специальная военная операция на украине
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черкасская область
кировоградская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным ведомства, тревога была объявлена в указанных областях в 13.36 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230216/trevoga-1852388276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Черкасская область, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины