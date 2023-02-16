https://ria.ru/20230216/trevoga-1852298980.html

На всей территории Украины звучит воздушная тревога

На всей территории Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 16.02.2023

На всей территории Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T04:14

2023-02-16T04:14

2023-02-16T04:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит во всех областях Украины, кроме восьми областей на западе страны. Примерно в 3.51 по московскому времени воздушная тревога начала распространяться и на эти оставшиеся области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230216/opasenie-1852297632.html

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в мире, украина, вооруженные силы рф