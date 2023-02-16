https://ria.ru/20230216/trevoga-1852298355.html
На большей части территории Украины звучит воздушная тревога
На большей части территории Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 16.02.2023
На большей части территории Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T03:55
2023-02-16T03:55
2023-02-16T03:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучит во всех областях, кроме Волынской, Ровненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230216/vagner-1852296719.html
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в мире, украина, киев, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
На большей части территории Украины звучит воздушная тревога
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу