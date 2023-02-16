https://ria.ru/20230216/trevoga-1852298355.html

На большей части территории Украины звучит воздушная тревога

На большей части территории Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 16.02.2023

На большей части территории Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T03:55

2023-02-16T03:55

2023-02-16T03:55

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучит во всех областях, кроме Волынской, Ровненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230216/vagner-1852296719.html

украина

киев

киевская область

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в мире, украина, киев, киевская область, вооруженные силы рф