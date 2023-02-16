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Технологический суверенитет не означает изоляцию России, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2023
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Технологический суверенитет не означает изоляцию России, заявил Патрушев
Технологический суверенитет не означает изоляцию России, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2023
Технологический суверенитет не означает изоляцию России, заявил Патрушев
Россия стремится обеспечить свой технологический суверенитет, но это не означает ее изоляцию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:53
2023-02-16T15:53
россия
технологии
николай патрушев
совет безопасности рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Россия стремится обеспечить свой технологический суверенитет, но это не означает ее изоляцию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске. "Важно отметить, что обеспечение технологического суверенитета не означает изоляцию. Решающим условием в международной технологической кооперации становятся надежность и безопасность партнерских связей, обеспеченные прежде всего дружественным характером межгосударственных отношений", - подчеркнул он. Патрушев обратил внимание, что в новых геоэкономических и геополитических реалиях президентом РФ Владимиром Путиным определен курс по выводу страны на траекторию реальной технологической независимости. Правительством принимаются меры по снижению угроз, связанных с уходом иностранных компаний с российского рынка. Реализуются антикризисные меры по сохранению и восстановлению технологической целостности отечественной экономической системы. "Сформировано 25 отраслевых планов импортозамещения. Уже начата реализация крупных производственно-технологических проектов, направленных на импортозамещение в области авиастроения и радиоэлектронной промышленности", - напомнил он.
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россия, технологии, николай патрушев, совет безопасности рф
Россия, Технологии, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ
15:53 16.02.2023
 
Технологический суверенитет не означает изоляцию России, заявил Патрушев

Патрушев заявил, что Россия стремится к технологическому суверенитету, но не к изоляции

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Россия стремится обеспечить свой технологический суверенитет, но это не означает ее изоляцию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске.
"Важно отметить, что обеспечение технологического суверенитета не означает изоляцию. Решающим условием в международной технологической кооперации становятся надежность и безопасность партнерских связей, обеспеченные прежде всего дружественным характером межгосударственных отношений", - подчеркнул он.
Патрушев обратил внимание, что в новых геоэкономических и геополитических реалиях президентом РФ Владимиром Путиным определен курс по выводу страны на траекторию реальной технологической независимости. Правительством принимаются меры по снижению угроз, связанных с уходом иностранных компаний с российского рынка. Реализуются антикризисные меры по сохранению и восстановлению технологической целостности отечественной экономической системы.
"Сформировано 25 отраслевых планов импортозамещения. Уже начата реализация крупных производственно-технологических проектов, направленных на импортозамещение в области авиастроения и радиоэлектронной промышленности", - напомнил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 18:00
Путин дал поручения по укреплению технологического суверенитета России
 
РоссияТехнологииНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФ
 
 
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