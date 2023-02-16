https://ria.ru/20230216/tekhnologii-1852443090.html
Технологический суверенитет не означает изоляцию России, заявил Патрушев
Технологический суверенитет не означает изоляцию России, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2023
Технологический суверенитет не означает изоляцию России, заявил Патрушев
Россия стремится обеспечить свой технологический суверенитет, но это не означает ее изоляцию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:53
2023-02-16T15:53
2023-02-16T15:53
россия
технологии
николай патрушев
совет безопасности рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Россия стремится обеспечить свой технологический суверенитет, но это не означает ее изоляцию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске. "Важно отметить, что обеспечение технологического суверенитета не означает изоляцию. Решающим условием в международной технологической кооперации становятся надежность и безопасность партнерских связей, обеспеченные прежде всего дружественным характером межгосударственных отношений", - подчеркнул он. Патрушев обратил внимание, что в новых геоэкономических и геополитических реалиях президентом РФ Владимиром Путиным определен курс по выводу страны на траекторию реальной технологической независимости. Правительством принимаются меры по снижению угроз, связанных с уходом иностранных компаний с российского рынка. Реализуются антикризисные меры по сохранению и восстановлению технологической целостности отечественной экономической системы. "Сформировано 25 отраслевых планов импортозамещения. Уже начата реализация крупных производственно-технологических проектов, направленных на импортозамещение в области авиастроения и радиоэлектронной промышленности", - напомнил он.
https://ria.ru/20230127/suverenitet-1847974950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, технологии, николай патрушев, совет безопасности рф
Россия, Технологии, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ
Технологический суверенитет не означает изоляцию России, заявил Патрушев
Патрушев заявил, что Россия стремится к технологическому суверенитету, но не к изоляции
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Россия стремится обеспечить свой технологический суверенитет, но это не означает ее изоляцию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске.
"Важно отметить, что обеспечение технологического суверенитета не означает изоляцию. Решающим условием в международной технологической кооперации становятся надежность и безопасность партнерских связей, обеспеченные прежде всего дружественным характером межгосударственных отношений", - подчеркнул он.
Патрушев обратил внимание, что в новых геоэкономических и геополитических реалиях президентом РФ Владимиром Путиным
определен курс по выводу страны на траекторию реальной технологической независимости. Правительством принимаются меры по снижению угроз, связанных с уходом иностранных компаний с российского рынка. Реализуются антикризисные меры по сохранению и восстановлению технологической целостности отечественной экономической системы.
"Сформировано 25 отраслевых планов импортозамещения. Уже начата реализация крупных производственно-технологических проектов, направленных на импортозамещение в области авиастроения и радиоэлектронной промышленности", - напомнил он.