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В Таиланде туристы жалуются на плохую погоду и медуз - РИА Новости, 16.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230216/tailand-1852380732.html
В Таиланде туристы жалуются на плохую погоду и медуз
В Таиланде туристы жалуются на плохую погоду и медуз - РИА Новости, 16.02.2023
В Таиланде туристы жалуются на плохую погоду и медуз
В Таиланде до 17 февраля обещают плохую погоду — ливни, грозы, град и порывистый ветер, сообщает Thai PBS World. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:07
2023-02-16T19:07
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
бангкок
туристы
погода
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Таиланде до 17 февраля обещают плохую погоду — ливни, грозы, град и порывистый ветер, сообщает Thai PBS World.Приехавшие на шопинг и экскурсии в Бангкок не могли попасть в нужные места из-за потоков воды на тротуарах и проезжей части, пишет Tourdom.Туристам стало некомфортно в Паттайе, где 15 февраля полдня шел дождь, небо плотно затянуло тучами. В Сиамском заливе ожидают волны высотой до трех метров. Малым судам запрещено выходить в море до 17 февраля, либо до улучшения погодных условий. Все водные прогулки для туристов под запретом.На пляжах Пхукета — другая напасть. В море появились ядовитые медузы, и первые туристы с жалобами на укусы и аллергию уже обратились за медицинской помощью, сообщает The Phuket Express. Пляжные спасатели не советуют обрабатывать пораженный участок кожи питьевой водой или алкоголем, которые могут вызвать аллергические реакции. Лучше применять уксус или морскую воду.При этом глава муниципального совета Карона Трин Тхипмонгкол рассказал, что ядовитые медузы в водах Пхукета — это Португальский кораблик, которые не так опасны, как встречающиеся здесь Коробчатая медуза и Морская оса.
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туризм, новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), бангкок, туристы, погода
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Бангкок, туристы, Погода
19:07 16.02.2023
 
В Таиланде туристы жалуются на плохую погоду и медуз

В Таиланде туристы жалуются на плохую погоду, отмену морских прогулок и укусы медуз

© РИА Новости / Александр АндреевТуристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Таиланде до 17 февраля обещают плохую погоду — ливни, грозы, град и порывистый ветер, сообщает Thai PBS World.
Приехавшие на шопинг и экскурсии в Бангкок не могли попасть в нужные места из-за потоков воды на тротуарах и проезжей части, пишет Tourdom.
Туристам стало некомфортно в Паттайе, где 15 февраля полдня шел дождь, небо плотно затянуло тучами. В Сиамском заливе ожидают волны высотой до трех метров. Малым судам запрещено выходить в море до 17 февраля, либо до улучшения погодных условий. Все водные прогулки для туристов под запретом.
На пляжах Пхукета — другая напасть. В море появились ядовитые медузы, и первые туристы с жалобами на укусы и аллергию уже обратились за медицинской помощью, сообщает The Phuket Express. Пляжные спасатели не советуют обрабатывать пораженный участок кожи питьевой водой или алкоголем, которые могут вызвать аллергические реакции. Лучше применять уксус или морскую воду.
При этом глава муниципального совета Карона Трин Тхипмонгкол рассказал, что ядовитые медузы в водах Пхукета — это Португальский кораблик, которые не так опасны, как встречающиеся здесь Коробчатая медуза и Морская оса.
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