https://ria.ru/20230216/svyazi-1852338762.html

Мезенцев обсудил в Санкт-Петербурге межпарламентские связи с Белоруссией

Мезенцев обсудил в Санкт-Петербурге межпарламентские связи с Белоруссией - РИА Новости, 16.02.2023

Мезенцев обсудил в Санкт-Петербурге межпарламентские связи с Белоруссией

План взаимодействия парламентариев Санкт-Петербурга и советов депутатов ряда регионов Республики Беларусь обсудили на рабочей встрече Госсекретарь Союзного... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:41

2023-02-16T10:41

2023-02-16T10:41

союзное государство

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. План взаимодействия парламентариев Санкт-Петербурга и советов депутатов ряда регионов Республики Беларусь обсудили на рабочей встрече Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.Как сообщает Постоянный Комитет Союзного государства, в ходе встречи Дмитрий Мезенцев подчеркнул особое значение межрегионального сотрудничества и взаимодействия с предприятиями Белоруссии на нынешнем этапе экономической интеграции, который определён важнейшими решениями Высшего Государственного Совета, принятыми президентами России и Белоруссии 4 ноября 2021 года.Спикер городского парламента, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Санкт-Петербурга с флагманами белорусского машиностроения позволяет обеспечивать обновление парка городского транспорта, дорожной, строительной и уборочной техники. Бельский подчеркнул, что техника из братской республики хорошо зарекомендовала себя в "северной столице".Госсекретарь Союзного государства отметил также, что участие делегации Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в памятных траурных мероприятиях в Бресте 22 июня подчеркнуло бы единство позиций сторон по защите памяти о Великой Отечественной войне. Мезенцев проинформировал, что в этот день в помещениях казарм брестского гарнизона будет представлена новая книга серии "Библиотека Союзного государства", посвященная подвигу защитников блокадного Ленинграда и Республики Беларусь, каждый третий житель которой погиб в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230119/zasedanie-1845999195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, дмитрий мезенцев