Мезенцев обсудил в Санкт-Петербурге межпарламентские связи с Белоруссией
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. План взаимодействия парламентариев Санкт-Петербурга и советов депутатов ряда регионов Республики Беларусь обсудили на рабочей встрече Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Как сообщает Постоянный Комитет Союзного государства, в ходе встречи Дмитрий Мезенцев подчеркнул особое значение межрегионального сотрудничества и взаимодействия с предприятиями Белоруссии на нынешнем этапе экономической интеграции, который определён важнейшими решениями Высшего Государственного Совета, принятыми президентами России и Белоруссии 4 ноября 2021 года.
Спикер городского парламента, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Санкт-Петербурга с флагманами белорусского машиностроения позволяет обеспечивать обновление парка городского транспорта, дорожной, строительной и уборочной техники. Бельский подчеркнул, что техника из братской республики хорошо зарекомендовала себя в "северной столице".
Госсекретарь Союзного государства отметил также, что участие делегации Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в памятных траурных мероприятиях в Бресте 22 июня подчеркнуло бы единство позиций сторон по защите памяти о Великой Отечественной войне. Мезенцев проинформировал, что в этот день в помещениях казарм брестского гарнизона будет представлена новая книга серии "Библиотека Союзного государства", посвященная подвигу защитников блокадного Ленинграда и Республики Беларусь, каждый третий житель которой погиб в годы Великой Отечественной войны.