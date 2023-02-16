https://ria.ru/20230216/sud-1852486278.html
Жителя Ростовской области осудят за истязание малолетнего сына
Жителя Ростовской области осудят за истязание малолетнего сына - РИА Новости, 16.02.2023
Жителя Ростовской области осудят за истязание малолетнего сына
Житель города Таганрога в Ростовской области предстанет перед судом за причинение физических и психических страданий своему малолетнему сыну в течение... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:37
2023-02-16T17:37
2023-02-16T17:37
происшествия
таганрог
россия
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Житель города Таганрога в Ростовской области предстанет перед судом за причинение физических и психических страданий своему малолетнему сыну в течение нескольких лет, сообщили в региональном СУСК РФ. Следователи города Таганрога завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который в течение многих лет истязал своего малолетнего ребенка. "По версии следствия, обвиняемый, находясь по месту своего жительства, расположенного в городе Таганроге, в течение длительного времени с 2016 года по сентябрь 2022 года, систематически наносил своему 12-летнему сыну побои руками и другими предметами, лишал необходимого питания, нарушал режим дня, чем причинял мальчику физические и психические страдания", - говорится в сообщении. Сейчас ребенок находится у матери, которая на момент совершения преступления проживала отдельно от сына. "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в региональном СУКС РФ. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и пункта "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного). По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230216/arest-1852438502.html
https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852398839.html
таганрог
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, россия, ростовская область
Происшествия, Таганрог, Россия, Ростовская область
Жителя Ростовской области осудят за истязание малолетнего сына
СУСК: жителя Ростовской области осудят за истязание малолетнего сына
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости.
Житель города Таганрога в Ростовской области предстанет перед судом за причинение физических и психических страданий своему малолетнему сыну в течение нескольких лет, сообщили
в региональном СУСК РФ.
Следователи города Таганрога завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который в течение многих лет истязал своего малолетнего ребенка. "По версии следствия, обвиняемый, находясь по месту своего жительства, расположенного в городе Таганроге, в течение длительного времени с 2016 года по сентябрь 2022 года, систематически наносил своему 12-летнему сыну побои руками и другими предметами, лишал необходимого питания, нарушал режим дня, чем причинял мальчику физические и психические страдания", - говорится в сообщении.
Сейчас ребенок находится у матери, которая на момент совершения преступления проживала отдельно от сына. "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в региональном СУКС РФ.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и пункта "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного). По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.