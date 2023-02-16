https://ria.ru/20230216/sud-1852486278.html

Жителя Ростовской области осудят за истязание малолетнего сына

Жителя Ростовской области осудят за истязание малолетнего сына - РИА Новости, 16.02.2023

Жителя Ростовской области осудят за истязание малолетнего сына

Житель города Таганрога в Ростовской области предстанет перед судом за причинение физических и психических страданий своему малолетнему сыну в течение... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:37

2023-02-16T17:37

2023-02-16T17:37

происшествия

таганрог

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Житель города Таганрога в Ростовской области предстанет перед судом за причинение физических и психических страданий своему малолетнему сыну в течение нескольких лет, сообщили в региональном СУСК РФ. Следователи города Таганрога завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который в течение многих лет истязал своего малолетнего ребенка. "По версии следствия, обвиняемый, находясь по месту своего жительства, расположенного в городе Таганроге, в течение длительного времени с 2016 года по сентябрь 2022 года, систематически наносил своему 12-летнему сыну побои руками и другими предметами, лишал необходимого питания, нарушал режим дня, чем причинял мальчику физические и психические страдания", - говорится в сообщении. Сейчас ребенок находится у матери, которая на момент совершения преступления проживала отдельно от сына. "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в региональном СУКС РФ. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и пункта "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного). По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230216/arest-1852438502.html

https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852398839.html

таганрог

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происшествия, таганрог, россия, ростовская область