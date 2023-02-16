https://ria.ru/20230216/sud-1852442957.html
Покупатель секретных данных предстанет перед судом в Алтайском крае
Покупатель секретных данных предстанет перед судом в Алтайском крае - РИА Новости, 16.02.2023
Покупатель секретных данных предстанет перед судом в Алтайском крае
Житель Хабаровска, покупавший у полицейского секретные данные, предстанет перед судом в Алтайском крае, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:53
2023-02-16T15:53
2023-02-16T15:53
происшествия
алтайский край
хабаровск
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БАРНАУЛ, 16 фев - РИА Новости. Житель Хабаровска, покупавший у полицейского секретные данные, предстанет перед судом в Алтайском крае, сообщили в СУСК РФ по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 32–летнего жителя города Хабаровска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий)… Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, житель Хабаровска разместил в одном из популярных мессенджеров объявление, в котором предлагал сотрудникам правоохранительных органов на постоянной основе сотрудничество. За деньги нужно было предоставлять информацию из служебных баз данных. "Один из сотрудников полиции Табунского района согласился предоставлять информацию из государственных баз данных из расчета 300 рублей за одно лицо. До января 2022 года обвиняемый передавал взятку должностному лицу за его незаконные действия и получал интересующую информацию. Всего следствием доказано 88 эпизодов противоправной деятельности", - уточняют в СУСК. Преступление раскрыли сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю. Полицейского, торговавшего данными, из органов уволили. Расследование уголовного дела в его отношении ещё не завершено.
https://ria.ru/20230203/sssr-1849478835.html
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происшествия, алтайский край, хабаровск, россия, фсб
Происшествия, Алтайский край, Хабаровск, Россия, ФСБ
Покупатель секретных данных предстанет перед судом в Алтайском крае
В Алтайском крае предстанет перед судом житель Хабаровска, покупавший секретные данные