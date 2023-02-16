https://ria.ru/20230216/strelba-1852405437.html

В Ярославле мужчина открыл стрельбу в затопленной квартире

В Ярославле мужчина открыл стрельбу в затопленной квартире - РИА Новости, 16.02.2023

В Ярославле мужчина открыл стрельбу в затопленной квартире

Мужчина открыл стрельбу в Ярославле в своей затопленной квартире - силовики выломали дверь и задержали его, а сейчас выясняют мотивы такого поведения,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:09

2023-02-16T14:09

2023-02-16T14:24

ярославль

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу в Ярославле в своей затопленной квартире - силовики выломали дверь и задержали его, а сейчас выясняют мотивы такого поведения, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".Инцидент случился в четверг в жилом доме на Ленинградском проспекте: в полицию поступил сигнал, что в одной из квартир на втором этаже слышны выстрелы. Уже на месте выяснилось, что стрелял взрослый мужчина, живущий в этой квартире.Силовики оцепили прилегающую к дому территорию, после чего, поднявшись на этаж, потребовали открыть дверь - им никто не ответил, мужчина "не выполнил требование и на контакт не шел"."В итоге сотрудники УМВД по Ярославской области совместно с коллегами из Росгвардии вскрыли входную дверь и задержали мужчину. У него изъято зарегистрированное охотничье ружье. На момент появления стражей правопорядка квартира была затоплена горячей водой", - говорится в релизе.Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что именно толкнуло его на такой поступок, неясно. О пострадавших не сообщается.

https://ria.ru/20230208/strelba-1850524204.html

https://ria.ru/20230210/mordoviya-1851156393.html

ярославль

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ярославль, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)