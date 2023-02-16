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В Ярославле мужчина открыл стрельбу в затопленной квартире - РИА Новости, 16.02.2023
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В Ярославле мужчина открыл стрельбу в затопленной квартире
В Ярославле мужчина открыл стрельбу в затопленной квартире - РИА Новости, 16.02.2023
В Ярославле мужчина открыл стрельбу в затопленной квартире
Мужчина открыл стрельбу в Ярославле в своей затопленной квартире - силовики выломали дверь и задержали его, а сейчас выясняют мотивы такого поведения,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:09
2023-02-16T14:24
ярославль
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу в Ярославле в своей затопленной квартире - силовики выломали дверь и задержали его, а сейчас выясняют мотивы такого поведения, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".Инцидент случился в четверг в жилом доме на Ленинградском проспекте: в полицию поступил сигнал, что в одной из квартир на втором этаже слышны выстрелы. Уже на месте выяснилось, что стрелял взрослый мужчина, живущий в этой квартире.Силовики оцепили прилегающую к дому территорию, после чего, поднявшись на этаж, потребовали открыть дверь - им никто не ответил, мужчина "не выполнил требование и на контакт не шел"."В итоге сотрудники УМВД по Ярославской области совместно с коллегами из Росгвардии вскрыли входную дверь и задержали мужчину. У него изъято зарегистрированное охотничье ружье. На момент появления стражей правопорядка квартира была затоплена горячей водой", - говорится в релизе.Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что именно толкнуло его на такой поступок, неясно. О пострадавших не сообщается.
https://ria.ru/20230208/strelba-1850524204.html
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ярославль, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Ярославль, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:09 16.02.2023 (обновлено: 14:24 16.02.2023)
 
В Ярославле мужчина открыл стрельбу в затопленной квартире

В Ярославле задержали мужчину, открывшего стрельбу в своей затопленной квартире

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу в Ярославле в своей затопленной квартире - силовики выломали дверь и задержали его, а сейчас выясняют мотивы такого поведения, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".
Инцидент случился в четверг в жилом доме на Ленинградском проспекте: в полицию поступил сигнал, что в одной из квартир на втором этаже слышны выстрелы. Уже на месте выяснилось, что стрелял взрослый мужчина, живущий в этой квартире.
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Силовики оцепили прилегающую к дому территорию, после чего, поднявшись на этаж, потребовали открыть дверь - им никто не ответил, мужчина "не выполнил требование и на контакт не шел".
"В итоге сотрудники УМВД по Ярославской области совместно с коллегами из Росгвардии вскрыли входную дверь и задержали мужчину. У него изъято зарегистрированное охотничье ружье. На момент появления стражей правопорядка квартира была затоплена горячей водой", - говорится в релизе.
Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что именно толкнуло его на такой поступок, неясно. О пострадавших не сообщается.
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