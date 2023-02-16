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Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об использовании Украины Западом - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/stolknovenie-1852419165.html
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об использовании Украины Западом
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об использовании Украины Западом - РИА Новости, 16.02.2023
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об использовании Украины Западом
Зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил об использовании Украины Западом для отработки сценариев военного столкновения стран НАТО с Россией. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:40
2023-02-16T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
обсе
восточная европа
максим буякевич
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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил об использовании Украины Западом для отработки сценариев военного столкновения стран НАТО с Россией."Украинские просторы... использовались для отработки сценариев военного столкновения стран НАТО с Россией. Самой же Украине была уготована участь полигона для такого противостояния, тестирования натовских вооружений в бою против российских образцов... При этом жителей Украины никто не спрашивал о том, хотят ли они отдать свою территорию под такие смертельные эксперименты. Как и о том, желают ли они стать "пушечным мясом" в противостоянии НАТО с Россией", - заявил он, выступая в четверг на заседании постсовета ОБСЕ.Буякевич добавил, что "в основе действий НАТО на Украине и вокруг неё изначально лежала антироссийская направленность, а милитаризация Украины и Восточной Европы осуществлялась осознанно в рамках военных приготовлений НАТО".
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
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в мире, украина, россия, нато, обсе, восточная европа, максим буякевич
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, ОБСЕ, Восточная Европа, Максим Буякевич
14:40 16.02.2023 (обновлено: 14:50 16.02.2023)
 
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об использовании Украины Западом

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: Запад использует Киев для отработки сценариев столкновения

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил об использовании Украины Западом для отработки сценариев военного столкновения стран НАТО с Россией.
"Украинские просторы... использовались для отработки сценариев военного столкновения стран НАТО с Россией. Самой же Украине была уготована участь полигона для такого противостояния, тестирования натовских вооружений в бою против российских образцов... При этом жителей Украины никто не спрашивал о том, хотят ли они отдать свою территорию под такие смертельные эксперименты. Как и о том, желают ли они стать "пушечным мясом" в противостоянии НАТО с Россией", - заявил он, выступая в четверг на заседании постсовета ОБСЕ.
Буякевич добавил, что "в основе действий НАТО на Украине и вокруг неё изначально лежала антироссийская направленность, а милитаризация Украины и Восточной Европы осуществлялась осознанно в рамках военных приготовлений НАТО".
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:00
Европе показали войну
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТООБСЕВосточная ЕвропаМаксим Буякевич
 
 
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