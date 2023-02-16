https://ria.ru/20230216/stolknovenie-1852419165.html

Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об использовании Украины Западом

Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об использовании Украины Западом - РИА Новости, 16.02.2023

Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об использовании Украины Западом

Зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил об использовании Украины Западом для отработки сценариев военного столкновения стран НАТО с Россией. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:40

2023-02-16T14:40

2023-02-16T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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нато

обсе

восточная европа

максим буякевич

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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил об использовании Украины Западом для отработки сценариев военного столкновения стран НАТО с Россией."Украинские просторы... использовались для отработки сценариев военного столкновения стран НАТО с Россией. Самой же Украине была уготована участь полигона для такого противостояния, тестирования натовских вооружений в бою против российских образцов... При этом жителей Украины никто не спрашивал о том, хотят ли они отдать свою территорию под такие смертельные эксперименты. Как и о том, желают ли они стать "пушечным мясом" в противостоянии НАТО с Россией", - заявил он, выступая в четверг на заседании постсовета ОБСЕ.Буякевич добавил, что "в основе действий НАТО на Украине и вокруг неё изначально лежала антироссийская направленность, а милитаризация Украины и Восточной Европы осуществлялась осознанно в рамках военных приготовлений НАТО".

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

украина

россия

восточная европа

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в мире, украина, россия, нато, обсе, восточная европа, максим буякевич