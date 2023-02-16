https://ria.ru/20230216/stantsiya-1852298815.html

РКК "Энергия" ищет разработчика эксплуатации орбитальной станции

РКК "Энергия" ищет разработчика эксплуатации орбитальной станции - РИА Новости, 16.02.2023

РКК "Энергия" ищет разработчика эксплуатации орбитальной станции

РКК "Энергия" разместила заказ на разработку эксплуатации перспективной Российской орбитальной станции (РОС), следует из материалов, размещенных на сайте... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T04:11

2023-02-16T04:11

2023-02-16T05:57

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владимир путин

ркк "энергия"

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. РКК "Энергия" разместила заказ на разработку эксплуатации перспективной Российской орбитальной станции (РОС), следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок. "Разработка концепции эксплуатации российской орбитальной станции РКК "Энергия". Цель проведения мероприятий — подготовка обоснованной позиции по целевому использованию и назначению, а также бизнес-модели Российской орбитальной станции в пилотируемом варианте для дальнейшего формирования технических требований к функционалу, комплектации и потребительским качествам РОС", — говорится в техническом задании. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,6 миллиона рублей. Заявки принимаются до 27 февраля. Ожидается определение целей, назначенных РОС в контексте мировых трендов развития сегмента освоения низкой околоземной орбиты, а также задач российских интересов и текущей геополитической и социально-экономической ситуации. Кроме того, планируется определить оптимальную бизнес-модель РОС и ее источники финансирования. Также необходимо разработать рекомендации по совершенствованию механизмов взаимодействия между заинтересованными сторонами и ПАО РКК "Энергия" по вопросам строительства и эксплуатации станции. Уточняется, что на сроки оказания услуг отведено 3,5 месяца. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точную дату определят исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что страна с высокой долей вероятности продолжит участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу. Ожидается, что пилотируемая космическая программа России продолжится со строительством отечественной орбитальной станции. Сейчас идет ее эскизное проектирование, которое должно завершиться к концу 2023 года. РОС разместят на высокоширотной орбите с наклонением 97 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС, чтобы с борта станции лучше просматривалась российская территория. Борисов сообщал, что к 12 апреля (Дню космонавтики) 2023 года пойдет в правительство и к президенту доказывать необходимость выделения средств на создание новой станции.

https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852219555.html

https://ria.ru/20230214/osmotr-1851963328.html

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космос - риа наука, россия, сша, япония, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, ркк "энергия", роскосмос, международная космическая станция (мкс)