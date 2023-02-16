https://ria.ru/20230216/srok-1852475841.html

Священнику канонической УПЦ дали срок за сотрудничество с Россией

Священнику канонической УПЦ дали срок за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.02.2023

Священнику канонической УПЦ дали срок за сотрудничество с Россией

Священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) приговорен к семи годам лишения свободы за сотрудничество с Россией, сообщила в четверг служба... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:06

2023-02-16T17:06

2023-02-16T17:06

украина

россия

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) приговорен к семи годам лишения свободы за сотрудничество с Россией, сообщила в четверг служба безопасности Украины (СБУ). "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще одного священника, который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами. Это настоятель одного из приходов УПЦ Лиманской общины. Он агитировал прихожан… "проголосовать" за "присоединение" региона к России", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Глава СБУ Василий Малюк в свою очередь заявил, что "наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но они также никоим образом не освобождают предателей от законного наказания". "Поэтому приговор суда – еще один четкий сигнал всем коллаборантам", - сказал он. По данным ведомства, суд признал священника виновным по части 5 статьи 111-1 УК Украины ("коллаборационная деятельность"). Ему назначено наказание – 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 12 лет с конфискацией имущества. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, в отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848849633.html

https://ria.ru/20230215/khram-1852153702.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц