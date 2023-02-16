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В "Роскосмосе" назвали срок перехода на полностью отечественные спутники
В "Роскосмосе" назвали срок перехода на полностью отечественные спутники - РИА Новости, 16.02.2023
В "Роскосмосе" назвали срок перехода на полностью отечественные спутники
Перейти на производство спутников, целиком состоящих из российских комплектующих, можно будет примерно через пять лет, предположил советник гендиректора... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:05
2023-02-16T12:05
2023-02-16T12:05
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Перейти на производство спутников, целиком состоящих из российских комплектующих, можно будет примерно через пять лет, предположил советник гендиректора "Роскосмоса" Николай Севастьянов. "В течение пяти лет можно полностью перейти на отечественные разработки, на отечественное производство", - сказал Севастьянов в четверг на конференции в Москве. Он уточнил, что для полного импортозамещения в спутникостроении необходимо решить три задачи: финансовую, техническую и организационную. Работы по созданию отечественных бортовых систем уже ведутся и потребуют пары лет, а само строительство спутников - ещё около трех лет, добавил Севастьянов. Но для этого, по его словам, работа должна быть правильно организована, подобные разработки нельзя доверять многопрофильным организациям, где про них со временем забывают. Как отметил заместитель гендиректора одного из крупнейших спутникостроительных предприятий России "ИСС Решетнева" Юрий Вилков, на их заводе вся подготовительная работа к такому переходу уже проведена, а первый полностью отечественный спутник появится в 2024-2025 году.
https://ria.ru/20230216/stantsiya-1852298815.html
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москва, россия, роскосмос, космос - риа наука, технологии
Москва, Россия, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Технологии
В "Роскосмосе" назвали срок перехода на полностью отечественные спутники
В "Роскосмосе" прогнозируют переход на полностью отечественные спутники через пять лет