https://ria.ru/20230216/spetspredstavitel-1852385448.html
Губернатор Ямала назначил спецпредставителя по вопросам СВО
Губернатор Ямала назначил спецпредставителя по вопросам СВО - РИА Новости, 16.02.2023
Губернатор Ямала назначил спецпредставителя по вопросам СВО
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) назначил Дениса Санникова спецпредставителем по вопросам специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:11
2023-02-16T13:11
2023-02-16T13:11
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
россия
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) назначил Дениса Санникова спецпредставителем по вопросам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона."На Ямале назначен специальный представитель по вопросам СВО. Решением губернатора им стал Денис Санников – ветеран боевых действий, который с самого начала спецоперации курирует вопросы снабжения и быта ямальских бойцов, налаживает контакт с командованием", - говорится в сообщении.Санников в составе спецподразделений принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике, в составе Сил специальных операций (ССО) участвовал в военной операции России в Сирии. Он совершил шесть продолжительных командировок в различные зоны фронта и тыла, встречался с ямальскими мобилизованными, контрактниками и добровольцами."Наша задача – помогать ребятам, поддерживать боевой дух, приносить вести от семей, земляков. За год работы наладили связи с командирами, логистические цепочки для гуманитарных грузов. Хорошее взаимодействие с общественными организациями, объединениями матерей и жен. У ребят, конечно, всегда есть вопросы, пожелания. Стараемся все решать", - приводятся в сообщении слова Санникова.
https://ria.ru/20221115/vstrechi-1831570605.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, россия, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) назначил Дениса Санникова спецпредставителем по вопросам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На Ямале назначен специальный представитель по вопросам СВО. Решением губернатора им стал Денис Санников – ветеран боевых действий, который с самого начала спецоперации курирует вопросы снабжения и быта ямальских бойцов, налаживает контакт с командованием", - говорится в сообщении.
Санников в составе спецподразделений принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике, в составе Сил специальных операций (ССО) участвовал в военной операции России
в Сирии
. Он совершил шесть продолжительных командировок в различные зоны фронта и тыла, встречался с ямальскими мобилизованными, контрактниками и добровольцами.
"Наша задача – помогать ребятам, поддерживать боевой дух, приносить вести от семей, земляков. За год работы наладили связи с командирами, логистические цепочки для гуманитарных грузов. Хорошее взаимодействие с общественными организациями, объединениями матерей и жен. У ребят, конечно, всегда есть вопросы, пожелания. Стараемся все решать", - приводятся в сообщении слова Санникова.