https://ria.ru/20230216/spetspredstavitel-1852385448.html

Губернатор Ямала назначил спецпредставителя по вопросам СВО

Губернатор Ямала назначил спецпредставителя по вопросам СВО - РИА Новости, 16.02.2023

Губернатор Ямала назначил спецпредставителя по вопросам СВО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) назначил Дениса Санникова спецпредставителем по вопросам специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:11

2023-02-16T13:11

2023-02-16T13:11

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

россия

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) назначил Дениса Санникова спецпредставителем по вопросам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона."На Ямале назначен специальный представитель по вопросам СВО. Решением губернатора им стал Денис Санников – ветеран боевых действий, который с самого начала спецоперации курирует вопросы снабжения и быта ямальских бойцов, налаживает контакт с командованием", - говорится в сообщении.Санников в составе спецподразделений принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике, в составе Сил специальных операций (ССО) участвовал в военной операции России в Сирии. Он совершил шесть продолжительных командировок в различные зоны фронта и тыла, встречался с ямальскими мобилизованными, контрактниками и добровольцами."Наша задача – помогать ребятам, поддерживать боевой дух, приносить вести от семей, земляков. За год работы наладили связи с командирами, логистические цепочки для гуманитарных грузов. Хорошее взаимодействие с общественными организациями, объединениями матерей и жен. У ребят, конечно, всегда есть вопросы, пожелания. Стараемся все решать", - приводятся в сообщении слова Санникова.

https://ria.ru/20221115/vstrechi-1831570605.html

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Алёна Пава

ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, россия, дмитрий артюхов