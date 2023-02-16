https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852369258.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:19

2023-02-16T15:19

2023-02-16T15:19

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 февраля 2023 годаЗа минувшие сутки Южная группировка российских войск продолжала наступательные действия на Донецком направлении. Там ВСУ потеряли 135 человек. Также нанесено поражение подразделениям противника на Купянском, Херсонском, Южнодонецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях.Параллельно ликвидированы 92 артиллерийских расчета, 118 районов скопления живой силы и техники, три командных пункта, пять складов боеприпасов, хранилище горючего и смазочных материалов. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, 20 беспилотников, четыре реактивные снаряда системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 385 самолетов, 209 вертолетов, 3152 беспилотника, 404 зенитных ракетных комплекса, 1024 реактивные системы залпового огня, 7891 танк и других бронемашин, 4111 орудий полевой артиллерии и 8407 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика