https://ria.ru/20230216/sotovye-1852293705.html

Власти подготовили меры поддержки сотовых компаний новых регионов России

Власти подготовили меры поддержки сотовых компаний новых регионов России - РИА Новости, 16.02.2023

Власти подготовили меры поддержки сотовых компаний новых регионов России

Подготовлен пакет мер поддержки сотовых компаний, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишет газета "Известия" со ссылкой на федеральные... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T01:39

2023-02-16T01:39

2023-02-16T01:42

технологии

общество

россия

луганская народная республика

дмитрий чернышенко

донецкая народная республика

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подготовлен пакет мер поддержки сотовых компаний, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишет газета "Известия" со ссылкой на федеральные источники власти. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что правительство России работает над восстановлением и развитием сетей связи в новых регионах, в рамках этой программы Минцифры РФ было поручено до марта 2024 года построить более 1,5 тысячи базовых станций сотовой связи. "Российские власти подготовили пакет мер административной поддержки сотовых компаний, работающих на освобожденных территориях — в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом "Известиям" рассказал высокопоставленный федеральный чиновник. По его словам, речь идет об упрощении процедур, сопряженных с вводом в эксплуатацию сетей мобильной связи", - сообщает газета. По данным "Известий", в среднем по России это стоит около 100 тысяч рублей, но операторы в ДНР, ЛНР и других новых регионах смогут получать ее бесплатно. Собеседник газеты утверждает, что "бесплатной будет и номерная емкость в российском коде +7: сейчас операторы платят по 50 рублей за выделение номера". По его словам, компании на новых территориях смогут использовать несертифицированное оборудование и начинать работать еще до того, как надзорные органы выдадут все разрешительные документы на его работу. Уточняется, что разрешения на эксплуатацию сетей выдает Роскомнадзор. "Известия" направили запрос в ведомство, а также в Минцифры РФ. В министерстве подтвердили изданию, что такие меры подготовлены. Минцифры РФ в конце декабря прошлого года сообщало, что в Херсонской и Запорожской областях продолжат работу операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", в ДНР работает "Республиканский оператор связи" (бренд "Феникс"), а в ЛНР - "Мобильные коммуникационные системы" (бренд "Лугаком").

https://ria.ru/20230215/mchs-1852106129.html

https://ria.ru/20230214/zakon-1851946783.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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технологии, общество, россия, луганская народная республика, дмитрий чернышенко, донецкая народная республика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)