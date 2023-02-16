Израиль поможет Киеву в разработке системы предупреждения ракетных ударов
The Times of Israel: Израиль поможет Киеву создать системы предупреждения ракетных ударов
© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг Израиля
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн встретился в четверг со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве и заявил, что Израиль поможет Украине в разработке умной системы раннего предупреждения о ракетном нападении, сообщила газета The Times of Israel.
По данным издания, встреча продолжалась около часа.
По итогам встречи Коэн также заявил, что Израиль предоставит кредитные гарантии Украине на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры, сообщает издание.
"Израиль, как заявлялось ранее, твердо солидарен с народом Украины и по-прежнему привержен суверенитету и территориальной целостности Украины", - цитирует министра газета.
Кулеба, в свою очередь, заявил, что остался "удовлетворен" их разговором с Коэном, несмотря на то, что "Израилю прекрасно известен наш (украинский) список потребностей в области безопасности и обороны".
Поездка Коэна в Киев является первым визитом высокопоставленного израильского чиновника на Украину с начала российской специальной военной операции. В ходе визита Коэн планирует также встретиться с Владимиром Зеленским.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
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