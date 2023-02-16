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Андрей Луценко: в Вологодской области в 2024-2025 годах обновят 42 школы
Андрей Луценко: в Вологодской области в 2024-2025 годах обновят 42 школы - РИА Новости, 16.02.2023
Андрей Луценко: в Вологодской области в 2024-2025 годах обновят 42 школы
В Вологодской области в 2024-2025 годах отремонтируют 42 школы по федеральной программе модернизации школьных систем образования, сообщил председатель... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:15
2023-02-16T12:15
2023-02-16T12:15
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 16 фев – РИА Новости. В Вологодской области в 2024-2025 годах отремонтируют 42 школы по федеральной программе модернизации школьных систем образования, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на ремонт выделено около 1,8 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. На первом этапе средства будут направлены на объекты с двухгодичным сроком проведения работ, капремонт произведут в 16 школах в восьми муниципальных образованиях области.Среди них средние общеобразовательные школы №40, №30, №25 в Череповце, №2, №15 в Великоустюгском округе, Тоншаловская, Ирдоматская, Ботовская, Климовская школы и Судский центр образования №1 в Череповецком округе, а также Бабаевская, Борисовская, Тотемская, Сазоновская, Харовская, и Нюксенская школы. В этом году по программе запланирован капремонт Чагодской СОШ и Тарногской средней школы."Безусловно, качество образования наших детей во многом зависит от стен, где ребята проходят обучение. Многие школы построены десятки лет назад, капитальные ремонты в зданиях не проводились. Мы стараемся создать комфортную и безопасную среду. Реализуем такие проекты, в том числе, и благодаря Народной программе "Единой России". При этом каждый этап держим на контроле. Депутаты Законодательного Собрания выезжают на объекты и следят за ходом работ", - приводятся в сообщении слова Луценко.
https://ria.ru/20230203/lutsenko-1849440956.html
вологодская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области