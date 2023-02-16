https://ria.ru/20230216/shkoly-1852367099.html

Андрей Луценко: в Вологодской области в 2024-2025 годах обновят 42 школы

Андрей Луценко: в Вологодской области в 2024-2025 годах обновят 42 школы - РИА Новости, 16.02.2023

Андрей Луценко: в Вологодской области в 2024-2025 годах обновят 42 школы

В Вологодской области в 2024-2025 годах отремонтируют 42 школы по федеральной программе модернизации школьных систем образования, сообщил председатель... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:15

2023-02-16T12:15

2023-02-16T12:15

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758008132_530:548:3198:2048_1920x0_80_0_0_eb9be0f00ef16d36986142ff2593dfe1.jpg

ВОЛОГДА, 16 фев – РИА Новости. В Вологодской области в 2024-2025 годах отремонтируют 42 школы по федеральной программе модернизации школьных систем образования, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на ремонт выделено около 1,8 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. На первом этапе средства будут направлены на объекты с двухгодичным сроком проведения работ, капремонт произведут в 16 школах в восьми муниципальных образованиях области.Среди них средние общеобразовательные школы №40, №30, №25 в Череповце, №2, №15 в Великоустюгском округе, Тоншаловская, Ирдоматская, Ботовская, Климовская школы и Судский центр образования №1 в Череповецком округе, а также Бабаевская, Борисовская, Тотемская, Сазоновская, Харовская, и Нюксенская школы. В этом году по программе запланирован капремонт Чагодской СОШ и Тарногской средней школы."Безусловно, качество образования наших детей во многом зависит от стен, где ребята проходят обучение. Многие школы построены десятки лет назад, капитальные ремонты в зданиях не проводились. Мы стараемся создать комфортную и безопасную среду. Реализуем такие проекты, в том числе, и благодаря Народной программе "Единой России". При этом каждый этап держим на контроле. Депутаты Законодательного Собрания выезжают на объекты и следят за ходом работ", - приводятся в сообщении слова Луценко.

https://ria.ru/20230203/lutsenko-1849440956.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области