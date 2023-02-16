https://ria.ru/20230216/shkola-1852317981.html
Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы
Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы - РИА Новости, 16.02.2023
Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы
Сирия и Россия обсуждают возможность открытия совместной школы мирового уровня в пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:19
2023-02-16T09:19
2023-02-16T09:19
россия
сирия
дамаск (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150633/13/1506331393_0:82:1225:771_1920x0_80_0_0_c65883ee292db5ba2948e024d5f18555.jpg
ДАМАСК, 16 фев - РИА Новости. Сирия и Россия обсуждают возможность открытия совместной школы мирового уровня в пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа."Мы хотим интеграции образовательной работы между Сирией и Россией, создать совместные образовательные учреждения, в частности, координируем вопрос по созданию сирийско-российской школы мирового уровня, чтобы все желающие могли обучаться по этой образовательной системе, которая будет самой современной в мире", - сказал министр.По его словам, министерство образования Сирии ведет переговоры с российской стороной, чтобы открыть такую школу в образовательном комплексе в пригороде Дамаска Наджхе, который уже оснащен на 30%. "Мы предложили российской стороне оборудовать его по самым современным стандартам и инвестировать в него как в образцовую русско-сирийскую школу, пропагандирующую культуру Востока", - добавил Табаа.
https://ria.ru/20230214/pomosch-1851920700.html
россия
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150633/13/1506331393_66:0:1225:869_1920x0_80_0_0_9d33a3fe10c7cf1b8363a14fdc4e9966.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, дамаск (город), в мире
Россия, Сирия, Дамаск (город), В мире
Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы
Министр образования Сирии: Дамаск и Москва обсуждают возможность открытия совместной школы
ДАМАСК, 16 фев - РИА Новости. Сирия и Россия обсуждают возможность открытия совместной школы мирового уровня в пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа.
"Мы хотим интеграции образовательной работы между Сирией и Россией, создать совместные образовательные учреждения, в частности, координируем вопрос по созданию сирийско-российской школы мирового уровня, чтобы все желающие могли обучаться по этой образовательной системе, которая будет самой современной в мире", - сказал министр.
По его словам, министерство образования Сирии ведет переговоры с российской стороной, чтобы открыть такую школу в образовательном комплексе в пригороде Дамаска Наджхе, который уже оснащен на 30%. "Мы предложили российской стороне оборудовать его по самым современным стандартам и инвестировать в него как в образцовую русско-сирийскую школу, пропагандирующую культуру Востока", - добавил Табаа.