https://ria.ru/20230216/shkola-1852317981.html

Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы

Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы - РИА Новости, 16.02.2023

Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы

Сирия и Россия обсуждают возможность открытия совместной школы мирового уровня в пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:19

2023-02-16T09:19

2023-02-16T09:19

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сирия

дамаск (город)

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ДАМАСК, 16 фев - РИА Новости. Сирия и Россия обсуждают возможность открытия совместной школы мирового уровня в пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа."Мы хотим интеграции образовательной работы между Сирией и Россией, создать совместные образовательные учреждения, в частности, координируем вопрос по созданию сирийско-российской школы мирового уровня, чтобы все желающие могли обучаться по этой образовательной системе, которая будет самой современной в мире", - сказал министр.По его словам, министерство образования Сирии ведет переговоры с российской стороной, чтобы открыть такую школу в образовательном комплексе в пригороде Дамаска Наджхе, который уже оснащен на 30%. "Мы предложили российской стороне оборудовать его по самым современным стандартам и инвестировать в него как в образцовую русско-сирийскую школу, пропагандирующую культуру Востока", - добавил Табаа.

https://ria.ru/20230214/pomosch-1851920700.html

россия

сирия

дамаск (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сирия, дамаск (город), в мире