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Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы - РИА Новости, 16.02.2023
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Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы
Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы - РИА Новости, 16.02.2023
Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы
Сирия и Россия обсуждают возможность открытия совместной школы мирового уровня в пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:19
2023-02-16T09:19
россия
сирия
дамаск (город)
в мире
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ДАМАСК, 16 фев - РИА Новости. Сирия и Россия обсуждают возможность открытия совместной школы мирового уровня в пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа."Мы хотим интеграции образовательной работы между Сирией и Россией, создать совместные образовательные учреждения, в частности, координируем вопрос по созданию сирийско-российской школы мирового уровня, чтобы все желающие могли обучаться по этой образовательной системе, которая будет самой современной в мире", - сказал министр.По его словам, министерство образования Сирии ведет переговоры с российской стороной, чтобы открыть такую школу в образовательном комплексе в пригороде Дамаска Наджхе, который уже оснащен на 30%. "Мы предложили российской стороне оборудовать его по самым современным стандартам и инвестировать в него как в образцовую русско-сирийскую школу, пропагандирующую культуру Востока", - добавил Табаа.
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россия, сирия, дамаск (город), в мире
Россия, Сирия, Дамаск (город), В мире
09:19 16.02.2023
 
Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы

Министр образования Сирии: Дамаск и Москва обсуждают возможность открытия совместной школы

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в медиабанкУченицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре
Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
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ДАМАСК, 16 фев - РИА Новости. Сирия и Россия обсуждают возможность открытия совместной школы мирового уровня в пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа.
"Мы хотим интеграции образовательной работы между Сирией и Россией, создать совместные образовательные учреждения, в частности, координируем вопрос по созданию сирийско-российской школы мирового уровня, чтобы все желающие могли обучаться по этой образовательной системе, которая будет самой современной в мире", - сказал министр.
По его словам, министерство образования Сирии ведет переговоры с российской стороной, чтобы открыть такую школу в образовательном комплексе в пригороде Дамаска Наджхе, который уже оснащен на 30%. "Мы предложили российской стороне оборудовать его по самым современным стандартам и инвестировать в него как в образцовую русско-сирийскую школу, пропагандирующую культуру Востока", - добавил Табаа.
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