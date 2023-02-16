https://ria.ru/20230216/shkola-1852315620.html

Тюменская область планирует поставить рекорд по числу учебных мест в школах

Тюменская область планирует поставить рекорд по числу учебных мест в школах - РИА Новости, 16.02.2023

Тюменская область планирует поставить рекорд по числу учебных мест в школах

Тюменская область в 2023 году планирует ввести в эксплуатацию пять новых школ на 4 263 ученика, это рекордная для региона цифра, сообщил в среду начальник... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:10

2023-02-16T09:10

2023-02-16T09:10

тюменская область

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 16 фев – РИА Новости. Тюменская область в 2023 году планирует ввести в эксплуатацию пять новых школ на 4 263 ученика, это рекордная для региона цифра, сообщил в среду начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Три из пяти строящихся школ будут сданы в активно растущих микрорайонах Тюмени, отметил Перевалов во время экскурсии по одной из них. "Мы планируем в этом году ввести в эксплуатацию пять новых школ. Три из них в Тюмени: в микрорайоне "Тура", еще две в самых динамично развивающихся районах — "Тюменская Слобода" и "Плеханово". За счет ввода всех строящихся школ мы получим дополнительно 4 263 учебных места, это своеобразный рекорд: мы не фиксировали более высокие цифры по обеспечению учебных мест в школах", – подчеркнул Перевалов. Отмечается, что 4 201 место будет создано в трех новых школах Тюмени, самой большой по площади и численности в Тюменской области станет школа в микрорайоне "Тура". В ней предусмотрено 1 501 учебное место, общая площадь помещений – 29 тысяч квадратных метров. По словам Перевалова, проект уникальный, так, специально для него завод ЖБИ-3 разработал девятиметровую плиту, чтобы ускорить сборку конструкций на площадке и снизить количество стыковочных швов. При устройстве крыши использована технология "умной" кровли, что упрощает процесс эксплуатации, в помещениях установлена адаптивная система управления освещением, позволяющая экономить электроэнергию и при этом соблюдать необходимые санитарные требования. Готовность объекта превышает 70%, оборудование кабинетов начнут уже в марте, чтобы 1 сентября принять учеников. Еще две школы планируется открыть в селе Митькинское Вагайского района и селе Крашенинино Упоровского района. "Только за последние пять лет в Тюменской области построено и реконструировано 30 детских садов и 24 школы. Далеко не каждый регион может похвастаться такой динамикой строительства социальных объектов. Но нас к этому обязывает сама ситуация, потому что Тюмень и регион в целом динамично развиваются, строится большое количество жилья, а это требует создания необходимой социальной инфраструктуры", – резюмировал Перевалов.

https://ria.ru/20230214/sportploschadka-1852027545.html

https://ria.ru/20230214/kampus-1851974406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, тюмень