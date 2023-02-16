Американский чиновник раскрыл изначальный курс сбитого китайского шара
Чиновник: сбитый китайский воздушный шар должен был пролетать над Гавайями
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris LinОбломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris Lin
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Китайский воздушный шар, сбитый над США, изначально имел траекторию, по которой должен был пролетать над островом Гуам и Гавайями, но был сбит с курса преобладающими ветрами, заявил агентству Рейтер в среду американский чиновник на условиях анонимности.
"Китайский шар, который был сбит после пересечения континентальной части США, первоначально ... должен был пройти над Гуамом и Гавайями, но был сбит с курса преобладающими ветрами",- сообщает агентство со ссылкой на слова чиновника.
Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
Военные специалисты в США обнаружили в обломках первого сбитого китайского аэростата электронный механизм и датчики, делая предположение, что, вероятно, это оборудование могло использоваться для сбора разведывательных данных, как сообщало со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил издание New York Post.