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Американский чиновник раскрыл изначальный курс сбитого китайского шара - РИА Новости, 16.02.2023
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Американский чиновник раскрыл изначальный курс сбитого китайского шара
Американский чиновник раскрыл изначальный курс сбитого китайского шара - РИА Новости, 16.02.2023
Американский чиновник раскрыл изначальный курс сбитого китайского шара
Китайский воздушный шар, сбитый над США, изначально имел траекторию, по которой должен был пролетать над островом Гуам и Гавайями, но был сбит с курса... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:01
2023-02-16T16:01
в мире
сша
гуам
гавайи
китай
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Китайский воздушный шар, сбитый над США, изначально имел траекторию, по которой должен был пролетать над островом Гуам и Гавайями, но был сбит с курса преобладающими ветрами, заявил агентству Рейтер в среду американский чиновник на условиях анонимности. "Китайский шар, который был сбит после пересечения континентальной части США, первоначально ... должен был пройти над Гуамом и Гавайями, но был сбит с курса преобладающими ветрами",- сообщает агентство со ссылкой на слова чиновника. Как сообщала 14 февраля газета Washington Post, американские военные и разведывательные службы отслеживали воздушный шар с того момента, как он поднялся с острова Хайнань у южного побережья Китая. Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены. Военные специалисты в США обнаружили в обломках первого сбитого китайского аэростата электронный механизм и датчики, делая предположение, что, вероятно, это оборудование могло использоваться для сбора разведывательных данных, как сообщало со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил издание New York Post.
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в мире, сша, гуам, гавайи, китай
В мире, США, Гуам, Гавайи, Китай
16:01 16.02.2023
 
Американский чиновник раскрыл изначальный курс сбитого китайского шара

Чиновник: сбитый китайский воздушный шар должен был пролетать над Гавайями

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris LinОбломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris Lin
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Китайский воздушный шар, сбитый над США, изначально имел траекторию, по которой должен был пролетать над островом Гуам и Гавайями, но был сбит с курса преобладающими ветрами, заявил агентству Рейтер в среду американский чиновник на условиях анонимности.
"Китайский шар, который был сбит после пересечения континентальной части США, первоначально ... должен был пройти над Гуамом и Гавайями, но был сбит с курса преобладающими ветрами",- сообщает агентство со ссылкой на слова чиновника.
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Как сообщала 14 февраля газета Washington Post, американские военные и разведывательные службы отслеживали воздушный шар с того момента, как он поднялся с острова Хайнань у южного побережья Китая.
Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
Военные специалисты в США обнаружили в обломках первого сбитого китайского аэростата электронный механизм и датчики, делая предположение, что, вероятно, это оборудование могло использоваться для сбора разведывательных данных, как сообщало со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил издание New York Post.
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