https://ria.ru/20230216/sevastopol-1852338027.html

ПВО сбила все украинские дроны во время новой атаки на Севастополь

ПВО сбила все украинские дроны во время новой атаки на Севастополь - РИА Новости, 16.02.2023

ПВО сбила все украинские дроны во время новой атаки на Севастополь

Над Севастополем сбили еще несколько украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:40

2023-02-16T10:40

2023-02-16T11:26

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

россия

безопасность

бпла

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Над Севастополем сбили еще несколько украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Утром Развожаев заявил о двух сбитых беспилотниках.Сейчас в городе все спокойно, добавил губернатор, призвав людей доверять только официальной информации.С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов. Самую мощную атаку они устроили месяц назад, 16 января. Тогда в Севастополе сбили не менее десятка БПЛА, пострадавших при этом не было.В городе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852287535.html

севастополь

россия

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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, бпла, пво