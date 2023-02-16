10:40 16.02.2023 (обновлено: 11:26 16.02.2023)
ПВО сбила все украинские дроны во время новой атаки на Севастополь
Губернатор Развожаев: ПВО сбила все украинские дроны во время новой атаки на Севастополь
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Над Севастополем сбили еще несколько украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"С ночи началась атака на полуостров. В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили два из двух укробеспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории — в зоне Республики Крым", — написал он.
Утром Развожаев заявил о двух сбитых беспилотниках.
Сейчас в городе все спокойно, добавил губернатор, призвав людей доверять только официальной информации.
С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов. Самую мощную атаку они устроили месяц назад, 16 января. Тогда в Севастополе сбили не менее десятка БПЛА, пострадавших при этом не было.
В городе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.