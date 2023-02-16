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ПВО сбила все украинские дроны во время новой атаки на Севастополь - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/sevastopol-1852338027.html
ПВО сбила все украинские дроны во время новой атаки на Севастополь
ПВО сбила все украинские дроны во время новой атаки на Севастополь - РИА Новости, 16.02.2023
ПВО сбила все украинские дроны во время новой атаки на Севастополь
Над Севастополем сбили еще несколько украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:40
2023-02-16T11:26
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
россия
безопасность
бпла
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Над Севастополем сбили еще несколько украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Утром Развожаев заявил о двух сбитых беспилотниках.Сейчас в городе все спокойно, добавил губернатор, призвав людей доверять только официальной информации.С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов. Самую мощную атаку они устроили месяц назад, 16 января. Тогда в Севастополе сбили не менее десятка БПЛА, пострадавших при этом не было.В городе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, бпла, пво
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Безопасность, БПЛА, ПВО
10:40 16.02.2023 (обновлено: 11:26 16.02.2023)
 
ПВО сбила все украинские дроны во время новой атаки на Севастополь

Губернатор Развожаев: ПВО сбила все украинские дроны во время новой атаки на Севастополь

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Над Севастополем сбили еще несколько украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"С ночи началась атака на полуостров. В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили два из двух укробеспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории — в зоне Республики Крым", — написал он.
Утром Развожаев заявил о двух сбитых беспилотниках.
Сейчас в городе все спокойно, добавил губернатор, призвав людей доверять только официальной информации.
С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов. Самую мощную атаку они устроили месяц назад, 16 января. Тогда в Севастополе сбили не менее десятка БПЛА, пострадавших при этом не было.
В городе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевРоссияБезопасностьБПЛАПВО
 
 
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