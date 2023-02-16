https://ria.ru/20230216/sevastopol-1852314154.html

ПВО в Севастополе сбила два беспилотника над морем

ПВО в Севастополе сбила два беспилотника над морем - РИА Новости, 16.02.2023

ПВО в Севастополе сбила два беспилотника над морем

Утром в Севастополе сбили над морем два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:00

2023-02-16T09:00

2023-02-16T10:04

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Утром в Севастополе сбили над морем два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов. Самую мощную атаку они устроили месяц назад, 16 января. Тогда в Севастополе сбили не менее десятка БПЛА, пострадавших при этом не было. В городе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, михаил развожаев