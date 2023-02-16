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ПВО в Севастополе сбила два беспилотника над морем - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ПВО в Севастополе сбила два беспилотника над морем
ПВО в Севастополе сбила два беспилотника над морем - РИА Новости, 16.02.2023
ПВО в Севастополе сбила два беспилотника над морем
Утром в Севастополе сбили над морем два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:00
2023-02-16T10:04
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Утром в Севастополе сбили над морем два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов. Самую мощную атаку они устроили месяц назад, 16 января. Тогда в Севастополе сбили не менее десятка БПЛА, пострадавших при этом не было. В городе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
09:00 16.02.2023 (обновлено: 10:04 16.02.2023)
 
ПВО в Севастополе сбила два беспилотника над морем

Губернатор Развожаев: ПВО сбила над морем в Севастополе два украинских беспилотника

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Утром в Севастополе сбили над морем два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", — написал он.
С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов. Самую мощную атаку они устроили месяц назад, 16 января. Тогда в Севастополе сбили не менее десятка БПЛА, пострадавших при этом не было.
В городе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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