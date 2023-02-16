09:00 16.02.2023 (обновлено: 10:04 16.02.2023)
ПВО в Севастополе сбила два беспилотника над морем
Губернатор Развожаев: ПВО сбила над морем в Севастополе два украинских беспилотника
© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Утром в Севастополе сбили над морем два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", — написал он.
С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов. Самую мощную атаку они устроили месяц назад, 16 января. Тогда в Севастополе сбили не менее десятка БПЛА, пострадавших при этом не было.
В городе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.