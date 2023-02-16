https://ria.ru/20230216/servis-1852398052.html
ВТБ и МФТИ создали первый в РФ сервис безопасного объединения данных
ВТБ и МФТИ создали первый в РФ сервис безопасного объединения данных - РИА Новости, 16.02.2023
ВТБ и МФТИ создали первый в РФ сервис безопасного объединения данных
ВТБ и МФТИ намерены протестировать в первой половине 2023 года первое в РФ технологическое решение для безопасного объединения больших данных - криптоанклав,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:48
2023-02-16T13:48
2023-02-16T13:48
россия
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. ВТБ и МФТИ намерены протестировать в первой половине 2023 года первое в РФ технологическое решение для безопасного объединения больших данных - криптоанклав, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на заявление зампредправления ВТБ Вадима Кулика в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".Сервис, не имеющий аналогов в России, позволит партнерам передавать информацию в криптозащищенную область для получения необходимых результатов на основе объединения данных.Криптоанклав представляет собой специализированный программно-аппаратный комплекс, защищенный физически и программно. Используя криптоанклав, партнеры смогут передавать данные в криптозащищенную область. Информация в нем будет храниться в зашифрованном виде без доступа к ней человека. Задача извлечения ценности из объединенных данных полностью лежит на AutoML-алгоритмоах — робототах внутри криптоанклава. Для анализа этих данных применяются строго регламентированные алгоритмы: в криптоанклав можно отдать любые данные, а получить обратно на различные устройства информацию в форме прогнозов и рекомендаций. То есть не сами данные, а только результаты применения AutoML-алгоритма на данных участников."ВТБ ставит перед собой задачу по расширению взаимовыгодных партнерств и источников данных, доступных для совместного использования. Но тут мы сталкиваемся с проблемой существования монополий на данные. Существуют банковские монополии по транзакциям, данные от сотовых операторов, мы видим, что уже возникают монополии в том числе на „умные“ устройства и данные от них. Коммерческие организации не торопятся обмениваться между собой данными, опасаясь конкуренции. Но множество устройств никогда не превратятся в цифровую метавселенную вокруг человека, без объединения кросс-индустриальных данных. Технология криптоанклавов может стать той самой точкой безопасного объединения данных — метавселенной Data Fusion, что позволит нам окончательно перейти от продуктоцентричного к клиентоцентричному подходу, где все продукты станут для клиентов ненавязчивыми и удобными", — рассказал Кулик.В I полугодии предполагается также провести необходимую сертификацию сервиса, что позволит использовать технологию не только внутри ВТБ, но и предложить ее отечественному технологическому рынку. Кроме банковско-финансового сектора, такая синергия данных может быть полезна, например, в сфере медицины или госуправления.Криптоанклав — не первый совместный проект ВТБ и МФТИ. В конце 2022 года было выведено в промышленную эксплуатацию совместное технологическое решение для оценки эффективности и оптимизации бизнес-процессов — промышленный оптимизатор.
https://ria.ru/20230214/rassrochka-1851927889.html
https://realty.ria.ru/20230210/ipoteka-1851153668.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. ВТБ и МФТИ намерены протестировать в первой половине 2023 года первое в РФ технологическое решение для безопасного объединения больших данных - криптоанклав, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на заявление зампредправления ВТБ Вадима Кулика в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
Сервис, не имеющий аналогов в России, позволит партнерам передавать информацию в криптозащищенную область для получения необходимых результатов на основе объединения данных.
Криптоанклав представляет собой специализированный программно-аппаратный комплекс, защищенный физически и программно. Используя криптоанклав, партнеры смогут передавать данные в криптозащищенную область. Информация в нем будет храниться в зашифрованном виде без доступа к ней человека. Задача извлечения ценности из объединенных данных полностью лежит на AutoML-алгоритмоах — робототах внутри криптоанклава. Для анализа этих данных применяются строго регламентированные алгоритмы: в криптоанклав можно отдать любые данные, а получить обратно на различные устройства информацию в форме прогнозов и рекомендаций. То есть не сами данные, а только результаты применения AutoML-алгоритма на данных участников.
"ВТБ ставит перед собой задачу по расширению взаимовыгодных партнерств и источников данных, доступных для совместного использования. Но тут мы сталкиваемся с проблемой существования монополий на данные. Существуют банковские монополии по транзакциям, данные от сотовых операторов, мы видим, что уже возникают монополии в том числе на „умные“ устройства и данные от них. Коммерческие организации не торопятся обмениваться между собой данными, опасаясь конкуренции. Но множество устройств никогда не превратятся в цифровую метавселенную вокруг человека, без объединения кросс-индустриальных данных. Технология криптоанклавов может стать той самой точкой безопасного объединения данных — метавселенной Data Fusion, что позволит нам окончательно перейти от продуктоцентричного к клиентоцентричному подходу, где все продукты станут для клиентов ненавязчивыми и удобными", — рассказал Кулик.
В I полугодии предполагается также провести необходимую сертификацию сервиса, что позволит использовать технологию не только внутри ВТБ
, но и предложить ее отечественному технологическому рынку. Кроме банковско-финансового сектора, такая синергия данных может быть полезна, например, в сфере медицины или госуправления.
Криптоанклав — не первый совместный проект ВТБ и МФТИ. В конце 2022 года было выведено в промышленную эксплуатацию совместное технологическое решение для оценки эффективности и оптимизации бизнес-процессов — промышленный оптимизатор.