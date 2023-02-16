https://ria.ru/20230216/schenok-1852382054.html
На Камчатке спасли зажатого между бетонных плит щенка
На Камчатке спасли зажатого между бетонных плит щенка - РИА Новости, 16.02.2023
На Камчатке спасли зажатого между бетонных плит щенка
На Камчатке спасатели вызволили щенка, который застрял под бетонными плитами в заброшенном здании, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:57
2023-02-16T12:57
2023-02-16T13:46
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев — РИА Новости. На Камчатке спасатели вызволили щенка, который застрял под бетонными плитами в заброшенном здании, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. В оперативные службы обратилась жительница города Елизово, подкармливавшая бездомных животных в микрорайоне "26-й километр". Она пришла на место, где обитают собаки, и услышала лай. Вытащить пса самостоятельно женщина не смогла. "Мы приехали и только по жалобному лаю и скулению смогли определить ориентировочный район, где могла находиться собака. Широкую плиту пришлось подрезать болгаркой, а затем поднимать ее по частям с помощью гидравлического инструмента", — рассказал представитель Камчатского спасательного центра МЧС Александр Шмелев. У щенка было обезвоживание, но медицинская помощь ему не потребовалась, добавили в МЧС. Женщина, вызвавшая спасателей, в итоге забрала собаку домой.
https://ria.ru/20230213/medvezhonok-1851827402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
собаки, происшествия, россия, елизово, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), животные
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12:57 16.02.2023 (обновлено: 13:46 16.02.2023)
На Камчатке спасли зажатого между бетонных плит щенка
Сотрудники МЧС на Камчатке вытащили застрявшего щенка из-под бетонных плит