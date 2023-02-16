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На Камчатке спасли зажатого между бетонных плит щенка - РИА Новости, 16.02.2023
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https://ria.ru/20230216/schenok-1852382054.html
На Камчатке спасли зажатого между бетонных плит щенка
На Камчатке спасли зажатого между бетонных плит щенка - РИА Новости, 16.02.2023
На Камчатке спасли зажатого между бетонных плит щенка
На Камчатке спасатели вызволили щенка, который застрял под бетонными плитами в заброшенном здании, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:57
2023-02-16T13:46
хорошие новости
собаки
происшествия
россия
елизово
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
животные
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев — РИА Новости. На Камчатке спасатели вызволили щенка, который застрял под бетонными плитами в заброшенном здании, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. В оперативные службы обратилась жительница города Елизово, подкармливавшая бездомных животных в микрорайоне "26-й километр". Она пришла на место, где обитают собаки, и услышала лай. Вытащить пса самостоятельно женщина не смогла. "Мы приехали и только по жалобному лаю и скулению смогли определить ориентировочный район, где могла находиться собака. Широкую плиту пришлось подрезать болгаркой, а затем поднимать ее по частям с помощью гидравлического инструмента", — рассказал представитель Камчатского спасательного центра МЧС Александр Шмелев. У щенка было обезвоживание, но медицинская помощь ему не потребовалась, добавили в МЧС. Женщина, вызвавшая спасателей, в итоге забрала собаку домой.
https://ria.ru/20230213/medvezhonok-1851827402.html
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собаки, происшествия, россия, елизово, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), животные
Хорошие новости, Собаки, Происшествия, Россия, Елизово, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Животные
12:57 16.02.2023 (обновлено: 13:46 16.02.2023)
 
На Камчатке спасли зажатого между бетонных плит щенка

Сотрудники МЧС на Камчатке вытащили застрявшего щенка из-под бетонных плит

© ГУ МЧС России по Камчатскому краюКамчатские спасатели спасли щенка, который застрял под бетонными плитами в заброшенном здании
Камчатские спасатели спасли щенка, который застрял под бетонными плитами в заброшенном здании
© ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Камчатские спасатели спасли щенка, который застрял под бетонными плитами в заброшенном здании
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев — РИА Новости. На Камчатке спасатели вызволили щенка, который застрял под бетонными плитами в заброшенном здании, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
В оперативные службы обратилась жительница города Елизово, подкармливавшая бездомных животных в микрорайоне "26-й километр". Она пришла на место, где обитают собаки, и услышала лай. Вытащить пса самостоятельно женщина не смогла.
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"Мы приехали и только по жалобному лаю и скулению смогли определить ориентировочный район, где могла находиться собака. Широкую плиту пришлось подрезать болгаркой, а затем поднимать ее по частям с помощью гидравлического инструмента", — рассказал представитель Камчатского спасательного центра МЧС Александр Шмелев.
У щенка было обезвоживание, но медицинская помощь ему не потребовалась, добавили в МЧС.
Женщина, вызвавшая спасателей, в итоге забрала собаку домой.
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Хорошие новостиСобакиПроисшествияРоссияЕлизовоКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Животные
 
 
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