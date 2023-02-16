https://ria.ru/20230216/schenok-1852382054.html

На Камчатке спасли зажатого между бетонных плит щенка

На Камчатке спасли зажатого между бетонных плит щенка - РИА Новости, 16.02.2023

На Камчатке спасли зажатого между бетонных плит щенка

На Камчатке спасатели вызволили щенка, который застрял под бетонными плитами в заброшенном здании, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:57

2023-02-16T12:57

2023-02-16T13:46

хорошие новости

собаки

происшествия

россия

елизово

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852381377_90:0:911:462_1920x0_80_0_0_639b394e796c2e5bfd25f071b9cd9fe0.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев — РИА Новости. На Камчатке спасатели вызволили щенка, который застрял под бетонными плитами в заброшенном здании, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. В оперативные службы обратилась жительница города Елизово, подкармливавшая бездомных животных в микрорайоне "26-й километр". Она пришла на место, где обитают собаки, и услышала лай. Вытащить пса самостоятельно женщина не смогла. "Мы приехали и только по жалобному лаю и скулению смогли определить ориентировочный район, где могла находиться собака. Широкую плиту пришлось подрезать болгаркой, а затем поднимать ее по частям с помощью гидравлического инструмента", — рассказал представитель Камчатского спасательного центра МЧС Александр Шмелев. У щенка было обезвоживание, но медицинская помощь ему не потребовалась, добавили в МЧС. Женщина, вызвавшая спасателей, в итоге забрала собаку домой.

https://ria.ru/20230213/medvezhonok-1851827402.html

https://ria.ru/20230213/zhivotnye-1851703158.html

россия

елизово

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

собаки, происшествия, россия, елизово, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), животные