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Сбербанк начнет возвращать клиентам деньги, переведенные мошенникам - РИА Новости, 16.02.2023
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Сбербанк начнет возвращать клиентам деньги, переведенные мошенникам
Сбербанк начнет возвращать клиентам деньги, переведенные мошенникам - РИА Новости, 16.02.2023
Сбербанк начнет возвращать клиентам деньги, переведенные мошенникам
Сбербанк в мае запустит услугу, с помощью которой начнет возвращать клиентам переведенные на счета предполагаемых мошенников средства, заявил зампред правления... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:48
2023-02-16T20:16
сбербанк россии
экономика
станислав кузнецов
россия
новости компаний - экономика
мошенники
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Сбербанк в мае запустит услугу, с помощью которой начнет возвращать клиентам переведенные на счета предполагаемых мошенников средства, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Сегодня в зону нашего внимания попадают те самые переводы денежных средств, которые наши клиенты под воздействием мошенников сами, как мы говорим, "относят" деньги мошенникам. Сегодня мы в активной фазе поиска инструментов, чтобы даже эту категорию клиентов уметь защищать", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". "Мы планируем в мае запустить новый продукт, когда даже в этой ситуации, если мы заблокировали по 115-ФЗ деньги на счету Сбербанка предполагаемого мошенника на 10 дней, при получении доверенности от нашего клиента сразу вернуть ему денежные средства и самостоятельно уже через судебное решение добиваться соответствующего решения о возврате", - добавил зампред правления Сбербанка. Позже в банке пояснили схему возврата: кредитная организация будет блокировать перевод на счета дропперов (физических или юридических лиц, на счета которых выводятся украденные мошенниками деньги) в рамках "антиотмывочного" закона 115-ФЗ, сообщать об этом клиенту и затем будет помогать их вернуть. Для этого клиент должен предоставить банку заявление на возврат средств, после чего банк сразу вернет ему деньги. При этом клиент также должен будет оформить доверенность банку на право представлять его в суде, чтобы кредитная организация смогла в судебном порядке изыскать эти средства.
https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852357868.html
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сбербанк россии, экономика, станислав кузнецов, россия, новости компаний - экономика, мошенники
Сбербанк России, Экономика, Станислав Кузнецов, Россия, Новости компаний - Экономика, мошенники
12:48 16.02.2023 (обновлено: 20:16 16.02.2023)
 
Сбербанк начнет возвращать клиентам деньги, переведенные мошенникам

Сбербанк в мае запустит услугу по возврату клиентам переведенных мошенникам денег

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Сбербанка. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Сбербанк в мае запустит услугу, с помощью которой начнет возвращать клиентам переведенные на счета предполагаемых мошенников средства, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Сегодня в зону нашего внимания попадают те самые переводы денежных средств, которые наши клиенты под воздействием мошенников сами, как мы говорим, "относят" деньги мошенникам. Сегодня мы в активной фазе поиска инструментов, чтобы даже эту категорию клиентов уметь защищать", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 11:45
Сбербанк предупредил о появлении новых сценариев мошенничества
"Мы планируем в мае запустить новый продукт, когда даже в этой ситуации, если мы заблокировали по 115-ФЗ деньги на счету Сбербанка предполагаемого мошенника на 10 дней, при получении доверенности от нашего клиента сразу вернуть ему денежные средства и самостоятельно уже через судебное решение добиваться соответствующего решения о возврате", - добавил зампред правления Сбербанка.
Позже в банке пояснили схему возврата: кредитная организация будет блокировать перевод на счета дропперов (физических или юридических лиц, на счета которых выводятся украденные мошенниками деньги) в рамках "антиотмывочного" закона 115-ФЗ, сообщать об этом клиенту и затем будет помогать их вернуть. Для этого клиент должен предоставить банку заявление на возврат средств, после чего банк сразу вернет ему деньги.
При этом клиент также должен будет оформить доверенность банку на право представлять его в суде, чтобы кредитная организация смогла в судебном порядке изыскать эти средства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 13:24
В Подмосковье аферисты убедили мужчину набрать кредитов и поджечь банк
 
Сбербанк РоссииЭкономикаСтанислав КузнецовРоссияНовости компаний - Экономикамошенники
 
 
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