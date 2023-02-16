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Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов - РИА Новости, 16.02.2023
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Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов - РИА Новости, 16.02.2023
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
В конце февраля Европейский союз намерен принять десятый пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он призван устранить... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:32
2023-02-16T12:49
инфографика
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
санкции
экономика
политика
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В конце февраля Европейский союз намерен принять десятый пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он призван устранить лазейки, позволяющие обходить уже введенные ограничения, а также предусмотреть последствия для нарушителей. Смотрите в инфографике Ria.ru, что содержали предыдущие пакеты и какой из них затронул наибольшее количество сфер.
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евросоюз, россия, санкции в отношении россии, санкции, экономика, политика, инфографика
Инфографика, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Экономика, Политика
12:32 16.02.2023 (обновлено: 12:49 16.02.2023)
 

Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов

Читать ria.ru в
В конце февраля Европейский союз намерен принять десятый пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он призван устранить лазейки, позволяющие обходить уже введенные ограничения, а также предусмотреть последствия для нарушителей. Смотрите в инфографике Ria.ru, что содержали предыдущие пакеты и какой из них затронул наибольшее количество сфер.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетовАнтироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
 
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