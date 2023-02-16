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Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов

Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов - РИА Новости, 16.02.2023

Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов

В конце февраля Европейский союз намерен принять десятый пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он призван устранить... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:32

2023-02-16T12:32

2023-02-16T12:49

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В конце февраля Европейский союз намерен принять десятый пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он призван устранить лазейки, позволяющие обходить уже введенные ограничения, а также предусмотреть последствия для нарушителей. Смотрите в инфографике Ria.ru, что содержали предыдущие пакеты и какой из них затронул наибольшее количество сфер.

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