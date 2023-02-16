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Рябков: Россия не будет прогибаться под американским нажимом - РИА Новости, 16.02.2023
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Рябков: Россия не будет прогибаться под американским нажимом
Рябков: Россия не будет прогибаться под американским нажимом - РИА Новости, 16.02.2023
Рябков: Россия не будет прогибаться под американским нажимом
Американские элиты пришли к выводу о необходимости поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора —... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:53
2023-02-16T23:09
россия
в мире
сша
цены на нефть
москва
сергей рябков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американские элиты пришли к выводу о необходимости поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора — это стратегический просчет и историческая ошибка, Россия никогда не будет прогибаться под нажимом США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Американские элиты, политико-формирующие круги пришли к выводу о возможности и необходимости поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора, как самостоятельного полюса формирующейся многоопытной системы", - сказал Рябков в ходе передачи "Большая игра" на Первом канале.По его словам, американские элиты пришли к выводу, что перед ними определённый исторический шанс."Потому что если сейчас не пойти в лоб на столкновение с Москвой, возможно, потом сделать это будет труднее. Я думаю, в этом есть определенная историческая ошибка, стратегический просчет, потому что прогибаться под американским нажимом мы не будем, как никогда не прогибались", - пояснил Рябков.
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россия, в мире, сша, цены на нефть, москва, сергей рябков
Россия, В мире, США, Цены на нефть, Москва, Сергей Рябков
22:53 16.02.2023 (обновлено: 23:09 16.02.2023)
 
Рябков: Россия не будет прогибаться под американским нажимом

Замминистра МИД Рябков: Россия не будет прогибаться под американским нажимом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американские элиты пришли к выводу о необходимости поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора — это стратегический просчет и историческая ошибка, Россия никогда не будет прогибаться под нажимом США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Американские элиты, политико-формирующие круги пришли к выводу о возможности и необходимости поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора, как самостоятельного полюса формирующейся многоопытной системы", - сказал Рябков в ходе передачи "Большая игра" на Первом канале.
По его словам, американские элиты пришли к выводу, что перед ними определённый исторический шанс.
"Потому что если сейчас не пойти в лоб на столкновение с Москвой, возможно, потом сделать это будет труднее. Я думаю, в этом есть определенная историческая ошибка, стратегический просчет, потому что прогибаться под американским нажимом мы не будем, как никогда не прогибались", - пояснил Рябков.
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