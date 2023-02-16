https://ria.ru/20230216/rossiya-1852546634.html

Рябков: Россия не будет прогибаться под американским нажимом

Рябков: Россия не будет прогибаться под американским нажимом - РИА Новости, 16.02.2023

Рябков: Россия не будет прогибаться под американским нажимом

Американские элиты пришли к выводу о необходимости поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора —... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T22:53

2023-02-16T22:53

2023-02-16T23:09

россия

в мире

сша

цены на нефть

москва

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b05015a6e828ecdbdd4e58b2edfcee6e.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американские элиты пришли к выводу о необходимости поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора — это стратегический просчет и историческая ошибка, Россия никогда не будет прогибаться под нажимом США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Американские элиты, политико-формирующие круги пришли к выводу о возможности и необходимости поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора, как самостоятельного полюса формирующейся многоопытной системы", - сказал Рябков в ходе передачи "Большая игра" на Первом канале.По его словам, американские элиты пришли к выводу, что перед ними определённый исторический шанс."Потому что если сейчас не пойти в лоб на столкновение с Москвой, возможно, потом сделать это будет труднее. Я думаю, в этом есть определенная историческая ошибка, стратегический просчет, потому что прогибаться под американским нажимом мы не будем, как никогда не прогибались", - пояснил Рябков.

https://ria.ru/20230216/eskalatsiya-1852547718.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, в мире, сша, цены на нефть, москва, сергей рябков